14/12/2021 15:31:00

Gli studenti dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Montalto di Marausa dicono NO alla violenza sulle donne.

In occasione del 25 novembre "Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne", hanno dato il loro contributo informativo e di sensibilizzazione, realizzando un bellissimo videoclip, assieme ai loro insegnanti, con il quale hanno voluto far riflettere su questa grave piaga sociale che ancora nel 2021 fa registrare centinaia di donne vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno, con dati, tra l'altro, in aumento.

"Non violenza, solo amore. La violenza sulle donne deve finire" scrivono nei disegni e nei fumetti protagonisti della clip. Un messaggio voluto dagli studenti del Montalto, dai loro insegnanti e dalla loro dirigente.