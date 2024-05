A Trapani la cerimonia di premiazione “Tra Fair Play, Sport, Inclusione ... e musica”

16/05/2024 02:00:00

Martedì 21 maggio, alle ore 10:00 presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani, si svolgerà la cerimonia di premiazione “Tra Fair Play, Sport, Inclusione … e musica”, nel corso della quale saranno assegnati premi e riconoscimenti a prestigiosi personaggi resisi protagonisti di gesta sportive e sociali di particolare significato.

Saranno assegnati i seguenti premi - ļ»æ“Premio Fair Play 2024” alla società alcamese “Sicilgesso Golfo Basket” per avere consentito alla “Società Basket Lions Leontinoi” di Lentini, in gravi difficoltà economiche, di non rinunciare alla trasferta di Alcamo, potendo contare sull’ospitalità gratuita (vitto e alloggio) offerta loro dalle famiglie delle atlete, dai tecnici e dai dirigenti alcamesi.

ļ»æTarga ricordo alla Lombardo Bikes di Buseto Palizzolo, azienda leader internazionale nella produzione di biciclette che ormai da anni

sponsorizza prestigiosi atleti, anche paralimpici, che portano in giro per il mondo l’immagine più genuina della nostra terra.

Premio speciale a Anna Abate, Jessica Ingrao e Francesco Asaro dell’ASD Paralimpica “Mimì Rodolico” di Mazara del Vallo che lo scorso mese di marzo hanno partecipato in Turchia ai “Trisome Games” (Paralimpiade riservata alle persone con sindrome di down) a cui erano presenti ben 62 nazioni, conquistando nel tennis tavolo tre distinte medaglie di bronzo.

ļ»æPremio speciale a “Teniamoci per mano onlus” per la preziosa attività di Clownterapia svolta quotidianamente da questa associazione di volontariato giovanile, presso strutture ospedaliere, Case per anziani, Case famiglia, Villa Betania.

Premio speciale a Fausto Firreri, atleta eclettico paralimpico, protagonista di numerosi risultati sportivi d’eccellenza, che sabato 27 gennaio 2024 si è tuffato nelle gelide acque del lago di Lod a Chamois in Valle D'Aosta, dove in meno di un minuto ha percorso 30 metri, realizzando il record mondiale paralimpico d'apnea lineare estrema sotto i ghiacci.

Premio speciale a Giorgio Tallarita che fin dalla giovane età ha dimostrato una straordinaria passione per la danza e che ora, grazie al suo impegno e alla sua forte passione, è risultato vincitore di una straordinaria borsa di studio intensiva offerta dal Royal Ballet di Lione che realizzerà sotto l’attenta guida dell’australiano Steven McRae, Danseur étoile del Royal Ballet.

Premio speciale all’emergente giovane musicista Michele Lombardo, protagonista di diverse prestazioni “premiate” per la delicatezza, la preziosità e l’armonia dei suoni che caratterizzano le sue esibizioni e i suoi studi al pianoforte. Risulta già vincitore diversi concorsi musicali con valutazione 100/100.