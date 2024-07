I Misteri di Trapani, eletto il nuovo Cda dell'Unione Maestranze

24/07/2024 14:00:00

In un’atmosfera cordiale e collaborativa si è tenuta l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio d’Amministrazione per il triennio 2024-2027 dell’ Unione Maestranze, Ente del Terzo Settore, sodalizio che organizza la Settimana Santa trapanese.

Nel corso dell’Assemblea è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, nel ruolo di Presidente viene riconfermato l’Arch. Giovannello D’Aleo (Muratori ),che commenta: “Sono felice e orgoglioso di essere stato riconfermato alla guida dell’Unione Maestranze per il prossimo triennio; ringrazio gli associati per la fiducia ricevuta segno che i risultati ottenuti nel precedente triennio sono stati molto apprezzati; affronteremo il prossimo triennio con la consapevolezza di essere sulla strada giusta e continueremo con determinazione il percorso intrapreso, perché l’Associazione deve continuare a crescere e noi daremo il massimo perché ciò avvenga; sarà un triennio ricco di progetti che permetteranno di diffondere sempre più in Italia e all'estero la nostra Settimana Santa per garantire che quest’antica tradizione trapanese, parte fondamentale dell’identità culturale della nostra città, possa essere tramandata alle generazioni future. Desidero inoltre evidenziare la presenza significativa della componente femminile, che ha saputo e saprà essere l’anima del Consiglio e colgo l’occasione per augurare buon lavoro a tutta la mia squadra che si è insediata in una bella atmosfera di collaborazione, entusiasmo e voglia di fare”.

Riconfermati anche i Consiglieri Giuseppe Agrizzi (Madre Pietà del Popolo), Vania Bosco (Naviganti), Lidia Poma (Ortolani), primo mandato invece per Emanuele Salvatore Barbara (Camerieri).