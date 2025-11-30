Povertà infantile in Sicilia, un minore su sei è povero. L'infanzia non è uguale per tutti

30/11/2025 06:00:00

un minore su sei è povero

Povertà infantile in Sicilia, la fotografia Istat è impietosa: un minore su sei è povero. E l’infanzia non è uguale per tutti

La nuova fotografia dell’Istat restituisce una Sicilia in cui la povertà materiale ed educativa rimane un’emergenza strutturale. Nel Mezzogiorno e nelle Isole il dato dei minori a rischio di povertà o esclusione sociale arriva al 43,6%: significa che quasi un bambino su due cresce in famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese, con ripercussioni immediate sul presente e sul futuro.

Una realtà che si traduce in opportunità negate: l’accesso agli asili nido, alle attività ricreative, ai servizi educativi pomeridiani, fino al semplice doposcuola, rimane per molti fuori portata. È una diseguaglianza che pesa già nei primi anni di vita e che segna un destino più fragile.

Anche la Regione, nel Defr 2025–2027, certifica che il 5,2% della popolazione vive in condizioni di grave deprivazione materiale e sociale. E il dato complessivo dell’esclusione sociale in Sicilia tocca il 40%, contro il 23,1% nazionale: numeri che mettono nero su bianco lo storico divario.

I problemi restano sempre gli stessi: salari deboli, lavoro nero, precarietà diffusa e bassissima occupazione femminile.

Un bambino su sei è povero

Secondo le rilevazioni più recenti, oltre il 16% delle famiglie siciliane si trova in povertà assoluta, quasi il doppio della media italiana. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i nuclei numerosi e monoreddito.

Ma il dato più preoccupante arriva dai più piccoli: tra i bambini sotto i sei anni il rischio di povertà tocca il 27,7%, un valore che indica un peggioramento. La prima infanzia è la fascia più vulnerabile: ciò che si perde nei primi anni difficilmente si recupera.

La qualità del lavoro è il vero spartiacque. Le famiglie con bassa intensità lavorativa sono quelle più esposte: dove gli adulti lavorano poco o per nulla, il rischio di scivolare nella povertà diventa quasi certezza.

Cosa significa essere un bambino povero

I segnali sono chiari: difficoltà scolastiche, voti più bassi, più probabilità di abbandono, meno accesso a percorsi formativi di qualità. Tutto questo si traduce in minore occupabilità in futuro, salari più bassi e un circolo vizioso che si trasmette di generazione in generazione.

Sul piano sanitario, la povertà incide su alimentazione, cure, condizioni abitative: molti minori non accedono regolarmente a una dieta adeguata o vivono in case malsane, senza isolamento termico e con rischi per la salute. Da mesi numerose organizzazioni umanitarie richiamano l’attenzione su questi aspetti, chiedendo politiche strutturali.

Gli aiuti: tanti strumenti, pochi effetti

Il welfare siciliano è debole. I Comuni hanno potenziato i servizi di prossimità, e non mancano programmi nazionali come l’Assegno di Inclusione, o le iniziative del terzo settore. Ma il problema è la portata: la platea dei potenziali beneficiari è enorme, e spesso le misure non arrivano a chi è più isolato o non conosce i canali per accedervi.

Burocrazia e tempi lunghi di erogazione riducono ulteriormente l’impatto degli aiuti.

Ora servono politiche vere

Numeri di questa portata non si affrontano con misure tampone. Servono politiche del lavoro forti, interventi strutturati sul welfare, e soprattutto strategie efficaci per aumentare l’occupazione femminile, che rimane uno dei talloni d’Achille del sistema siciliano. Perché finché quasi un bambino su due in Sicilia crescerà nella fragilità, non potremo mai parlare davvero di pari opportunità.



