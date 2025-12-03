Marsala: domenica l'inaugurazione della sede dell'Associazione Nazionale Bersaglieri

03/12/2025 08:28:00

Si terrà domenica 7 dicembre a Marsala la Cerimonia di Intitolazione e Inaugurazione della Sezione dell’Associazione Nazionale Bersaglieri dedicata al C.le Magg. SC Vincenzo Nizza. Una giornata che riunirà momenti istituzionali, musica, iniziative sportive e attività aperte alla cittadinanza.

La sezione marsalese, oggi con oltre cinquanta iscritti e varie attività rivolte ai giovani nell’ambito del progetto “Giovani Cremisi”, ha scelto un’impostazione operativa orientata alla partecipazione e alla valorizzazione della tradizione bersaglieresca. Alla cerimonia sarà presente il Generale Antonio Pennino, Vicepresidente nazionale ANB e Presidente onorario della sezione locale, insieme a numerose autorità civili e militari e alle associazioni d’arma.

Il programma

L’ammassamento è previsto alle 09.00 a Palazzo VII Aprile, in Piazza della Repubblica, con l’accoglienza della Fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani. Alle 09.15 partirà il corteo verso Villa del Rosario, dove alle 09.30 si svolgeranno l’Alzabandiera e l’Onore ai Caduti.

Alle 10.00, rientro a Palazzo VII Aprile per la cerimonia ufficiale di inaugurazione della sede intitolata a Vincenzo Nizza.

Alle 10.30 è previsto lo spostamento verso il Cimitero comunale per un omaggio alla tomba del militare, con cerimonia alle 10.45. Il percorso toccherà Piazza della Repubblica, Via XI Maggio, Via Roma, Via Itria e Via Selinunte. Il rientro in sfilata è programmato alle 11.00, seguito alle 11.30 dalla celebrazione della Messa al Duomo.

La mattinata si concluderà alle 12.30 con un momento di ringraziamento nella sede ANB, durante il quale interverrà anche il Comitato Organizzatore del 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri.

Ospite della giornata sarà l’A.I.A.S. di Marsala, che esporrà alcuni lavori realizzati dai ragazzi dei centri di riabilitazione.

Le iniziative

Tra i momenti previsti, l’esibizione della Fanfara del 6° Reggimento — una delle principali realtà musicali dell’Esercito italiano — sarà accompagnata da un breve saggio ginnico a cura di atleti marsalesi di calisthenics, richiamo alla tradizione sportiva associata al Corpo dei Bersaglieri.

Il ricordo di Vincenzo Nizza

La sezione è dedicata al bersagliere marsalese Vincenzo Nizza, ricordato per l’impegno e il forte senso del dovere. L’intitolazione rappresenta per l’associazione un punto di riferimento ideale per le attività rivolte alla comunità: percorsi musicali, iniziative sportive, collaborazioni con scuole e associazioni, eventi civici e commemorativi.

L’obiettivo, spiegano i promotori, è consolidare un presidio socio-educativo radicato nel territorio, capace di coniugare tradizione, partecipazione e coinvolgimento delle nuove generazioni.



