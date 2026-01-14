Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su qualità e formazione

14/01/2026 17:03:00

Liuzza sarà al SIGEP WORLD 2026, la più importante fiera internazionale dedicata alle eccellenze del Foodservice, in programma dal 16 al 20 gennaio alla Fiera di Rimini. Un appuntamento centrale per l’azienda di Marsala, da oltre quarant’anni punto di riferimento per l’ingrosso e le rappresentanze di prodotti destinati a pasticceria, gelateria, panificazione, pizzerie e ristorazione.

La partecipazione al SIGEP rientra in una strategia di aggiornamento continuo che Liuzza porta avanti dal 1979, con sede in Contrada S. Silvestro, 250. La manifestazione riminese rappresenta oggi uno dei principali luoghi di confronto per il settore, dove si incontrano ingredienti, tecnologie, attrezzature e nuove visioni del foodservice a livello internazionale. Un contesto ideale per rafforzare relazioni, osservare l’evoluzione del mercato e intercettare tendenze destinate ad arrivare anche nei laboratori e nei punti vendita del territorio.

L’azienda marsalese si distingue per un catalogo costruito su prodotti di alta qualità e soluzioni innovative, come quelle dedicate al pane proteico e ai lievitati, affiancate da un servizio puntuale e personalizzato. Un modello che mette al centro il rapporto con il cliente e che trova nella formazione uno dei suoi pilastri, grazie all’attività del Liuzza Lab, spazio dedicato a corsi, dimostrazioni e momenti di approfondimento per professionisti.

«Il SIGEP è un passaggio importante per capire in che direzione si muove il nostro settore – spiega Enzo Pugliese, direttore generale di Liuzza –. È il luogo dove si misura il cambiamento, si ascoltano le esigenze dei professionisti e si valutano soluzioni concrete da portare poi nelle attività quotidiane dei nostri clienti. Il nostro compito è trasformare queste esperienze in valore reale per chi lavora ogni giorno nei laboratori e nei locali».

La presenza al SIGEP WORLD 2026 conferma così la linea di Liuzza: investire su competenza, aggiornamento e relazioni, mantenendo un legame solido con il territorio e uno sguardo costante su ciò che accade nei principali scenari internazionali del foodservice.

