Mazara, domenica torna la “Giornata Solidale in Moto”

16/01/2026 09:10:00

Torna a Mazara del Vallo la “Giornata Solidale in Moto”, giunta alla sua quinta edizione.

L’appuntamento è per domenica 18 gennaio, dalle 8 alle 16, sul lungomare Hopps/San Vito, nel tratto compreso tra i civici 27 e 55, all’altezza della passeggiata Consagra.

L’evento, inizialmente previsto per la scorsa settimana, è stato rinviato a causa del maltempo. Il moto raduno è organizzato dalle associazioni Misericordia Odv e Amici in moto in Mazara e ha una forte finalità solidale: raccogliere beni di prima necessità destinati a bambini e famiglie in difficoltà. Il materiale raccolto sarà distribuito dalla Misericordia attraverso il Banco alimentare e il progetto “Nuova Povertà”. Durante la giornata l’area interessata ospiterà gazebo e pedane per momenti di intrattenimento e musica.

Alle ore 12 è previsto uno dei momenti più sentiti della manifestazione, la benedizione dei caschi, simbolo di condivisione e attenzione alla sicurezza. Per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, il Comune ha emanato l’ordinanza dirigenziale di Polizia Municipale n. 12/2026, che prevede il divieto di fermata su entrambi i lati del lungomare San Vito nel tratto interessato. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22 del giorno precedente fino alle ore 16 di domenica 18 gennaio, e comunque fino a cessate esigenze. Sono esclusi dal divieto le moto partecipanti e i veicoli di supporto alla manifestazione.



