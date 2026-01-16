Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Cartolina da Marsala
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Scandalo referti
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
16/01/2026 09:10:00

Mazara, domenica torna la “Giornata Solidale in Moto”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-01-2026/mazara-domenica-torna-la-giornata-solidale-in-moto-450.jpg

Torna a Mazara del Vallo la “Giornata Solidale in Moto”, giunta alla sua quinta edizione.

L’appuntamento è per domenica 18 gennaio, dalle 8 alle 16, sul lungomare Hopps/San Vito, nel tratto compreso tra i civici 27 e 55, all’altezza della passeggiata Consagra.

L’evento, inizialmente previsto per la scorsa settimana, è stato rinviato a causa del maltempo. Il moto raduno è organizzato dalle associazioni Misericordia Odv e Amici in moto in Mazara e ha una forte finalità solidale: raccogliere beni di prima necessità destinati a bambini e famiglie in difficoltà. Il materiale raccolto sarà distribuito dalla Misericordia attraverso il Banco alimentare e il progetto “Nuova Povertà”. Durante la giornata l’area interessata ospiterà gazebo e pedane per momenti di intrattenimento e musica. 

Alle ore 12 è previsto uno dei momenti più sentiti della manifestazione, la benedizione dei caschi, simbolo di condivisione e attenzione alla sicurezza. Per consentire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza, il Comune ha emanato l’ordinanza dirigenziale di Polizia Municipale n. 12/2026, che prevede il divieto di fermata su entrambi i lati del lungomare San Vito nel tratto interessato. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22 del giorno precedente fino alle ore 16 di domenica 18 gennaio, e comunque fino a cessate esigenze. Sono esclusi dal divieto le moto partecipanti e i veicoli di supporto alla manifestazione.









Native | 14/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-01-2026/1768406626-0-liuzza-al-sigep-world-2026-da-marsala-a-rimini-l-azienda-investe-su-qualita-e-formazione.jpg

Liuzza al SIGEP WORLD 2026: da Marsala a Rimini, l'azienda investe su...

Native | 13/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-01-2026/1768289939-0-identita-perdute-terza-edizione-di-successo-libri-idee-e-confronto-al-centro-di-trapani.jpg

Identità Perdute, terza edizione di successo: libri, idee e...

Native | 07/01/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-01-2026/1767601443-0-l-auto-elettrica-tra-ideologia-e-realta-il-difficile-equilibrio-della-transizione-ecologica.png

L’auto elettrica tra ideologia e realtà: il difficile...