Sabato a Castelvetrano un incontro sul progetto “C2 – Care for Caregivers”

03/03/2026 15:00:00

Appuntamento sabato 7 marzo, alle 10.30, al convento dei Minimi di Castelvetrano per parlare di sostegno ai caregiver. Si terrà infatti un incontro di promozione e sensibilizzazione del progetto “C2 (Care for Caregivers)”, avviato lo scorso mese di aprile con il sostegno della Fondazione con il Sud e con una durata prevista di 48 mesi.

L’iniziativa è rivolta a medici, patronati, associazioni di volontariato e a tutti gli enti e soggetti che, a vario titolo, operano nel settore socio-sanitario. L’obiettivo è creare una rete territoriale capace di intercettare e accompagnare i caregiver, figure spesso centrali nella gestione quotidiana di familiari fragili ma ancora poco supportate.

Nel territorio del Belìce e in tutta la provincia di Trapani, il tema dell’assistenza informale è sempre più attuale. L’invecchiamento della popolazione e la carenza di servizi strutturati rendono infatti il ruolo dei caregiver fondamentale, ma anche particolarmente esposto a stress e isolamento.

Il progetto “C2” punta a sperimentare un modello di intervento individualizzato e coprogettato. È prevista una presa in carico globale del caregiver, a partire dall’analisi dei bisogni fino al coinvolgimento diretto nella definizione di un percorso di empowerment, capacitazione e supporto pratico e psicologico.

L’incontro del 7 marzo rappresenta dunque un primo momento di confronto operativo con le categorie interessate, con l’intento di costruire sinergie locali e promuovere un approccio condiviso nella gestione dei casi.



