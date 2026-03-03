Chef trapanesi verso Worldchefs: formazione per diventare giudici

03/03/2026 12:45:00

Non solo ai fornelli, ma anche in giuria. Gli chef trapanesi si preparano a entrare nel circuito internazionale delle competizioni gastronomiche.

A Palermo, nelle cucine dell’Academy Gambero Rosso, si è svolto il Seminario Pastry Arts organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi, tenuto dal Master Pastry Chef Worldchefs Gilles Renusson, in collaborazione con il Maestro Giuseppe Giuliano. Un appuntamento tecnico di alto livello dedicato alla formazione dei futuri giudici delle competizioni ufficiali.

Per Trapani erano presenti Rocco Pace, Antonino Grammatico, Giuseppe Peraino e il giovane Dennys Sarzana, accompagnati dal presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi, Rocco Di Marzo.

Non si è trattato di un semplice aggiornamento professionale, ma di un percorso che apre le porte alla certificazione come giudici nelle competizioni riconosciute dal circuito Worldchefs o al rinnovo delle licenze già ottenute. In pratica, la possibilità per professionisti del territorio di sedere nelle giurie dei concorsi nazionali e internazionali.

«Un altro tassello importante per la nostra associazione e per tutto il territorio provinciale – ha dichiarato il presidente Di Marzo –. È un’occasione per crescere professionalmente e acquisire nuove competenze».

Un passaggio strategico che rafforza la presenza trapanese nel panorama della ristorazione di alto livello, non solo come protagonisti in cucina, ma anche come riferimento nella valutazione tecnica delle competizioni.



