Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta siciliana

11/05/2026 15:50:00

Il Pastificio Poiatti, marchio storico della pasta siciliana, è presente a TUTTOFOOD Milano 2026 (11-14 maggio, Fiera Milano – Padiglione 5, Stand L20) con uno stand che racconta una storia che quest’anno ha un significato speciale: Poiatti compie 80 anni.

Ottant’anni di pasta. Ottant’anni di famiglia. Ottant’anni di pasta di una città.

Lo stand è interamente dedicato a Mazara del Vallo, la città che Domenico Poiatti scelse nel 1946, insieme alla moglie Eleonora Tranchida, per fondare un piccolo stabilimento di pasta di semola di grano duro. Le immagini della città – il porto, le strade, la luce del Mediterraneo – fanno da sfondo a un percorso che ripercorre le tappe fondamentali del pastificio: dalla nascita negli anni del dopoguerra alla consolidazione della rete vendita in Sicilia tra gli anni Cinquanta e Sessanta, dall’ingresso nella grande distribuzione organizzata nel 1990 fino alla certificazione UNI EN ISO 22005:2008 per la rintracciabilità di filiera ottenuta nel 2018. Un percorso segnato anche da momenti di passaggio: la scomparsa del fondatore Domenico Poiatti il 26 settembre 2000 e la continuità affidata ai figli, che ne hanno raccolto la visione trasformandola in futuro. Nel 2022 il riconoscimento di Marchio Storico di Interesse Nazionale ha celebrato oltre mezzo secolo di passione italiana per la qualità. Oggi, nel 2026, Poiatti arriva a TUTTOFOOD con la forza di chi può guardare indietro a 80 anni di storia senza mai aver ceduto a compromessi sulla qualità. Grano 100% siciliano, filiera controllata, lo stesso impegno del primo giorno.

«Questi 80 anni non sono solo nostri – dichiara Mariella Maggio, Amministratrice Delegata del Pastificio Poiatti – sono di tutti gli agricoltori che ogni anno lavorano con noi per portare in tavola il miglior grano siciliano. E sono dei consumatori che ci scelgono ogni giorno, perché apprezzano le cose buone. Cose fatte bene, con rispetto per la materia prima e per chi la porterà in tavola. A loro va il nostro ringraziamento più sincero.»

Lo stand Poiatti a TUTTOFOOD 2026 è un invito a entrare in questa storia: toccare con mano la qualità, respirare il legame con il territorio, incontrare le persone che da tre generazioni portano avanti un’idea semplice e potente: che la pasta buona nasce dove il grano è buono, e dove chi la produce ci mette il cuore.

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



