Un nuovo capitolo per Fily Art Tattoo a Marsala: inaugurazione con musica e premi

Il 18 gennaio 2026, il Fily Art Tattoo di Filippo Valenza festeggerà l’inaugurazione della sua nuova sede a Marsala, un momento importante che segna l'inizio di un nuovo capitolo nella sua carriera. L’appuntamento è alle 18:00 in Via M. Nuccio 116, dove la serata offrirà un mix di intrattenimento, tra il DJ set di Alex.C e Antony Morsello, buffet, e la possibilità di vincere una Giftcard da 50€ e un tatuaggio gratuito del valore di 300€.



Filippo Valenza, che ha fondato il suo studio con il sogno di trasformare la sua passione per il tatuaggio in una professione, ha visto questo progetto crescere lentamente, attraverso anni di formazione, sacrifici e dedizione. La sua arte, che ha cominciato a manifestarsi fin da bambino attraverso il disegno, ha finalmente trovato un luogo dove esprimersi al meglio.



"Quando ho iniziato, non avrei mai immaginato di arrivare a questo punto", racconta Filippo "Questo nuovo studio è la concretizzazione di un sogno che, passo dopo passo, è diventato realtà. Non è solo un luogo dove lavoro, ma uno spazio che racconta il mio percorso, le mie difficoltà e le mie soddisfazioni. L'inaugurazione sarà una festa, perché è il momento di celebrare non solo il mio lavoro, ma anche il viaggio che mi ha portato fino qui. E voglio condividerlo con chi ha sempre creduto in me e con chi vorrà essere parte di questa nuova avventura."



Nel nuovo studio, che sarà aperto dal lunedì al venerdì (9:00-19:00) e il sabato (9:00-13:30), Fily Art Tattoo punta a creare un ambiente accogliente e professionale, dove ogni cliente può sentirsi a proprio agio. Con il supporto di un team qualificato e una lunga esperienza acquisita tramite seminari internazionali e convention, Filippo e il suo staff sono pronti a offrire un servizio unico, trasformando ogni tatuaggio in un'opera d'arte personalizzata.

L’inaugurazione è un evento gratuito e aperto a tutti.



