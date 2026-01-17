L’I.C. Garibaldi Pipitone vola in Europa con il progetto PNRR Erasmus+

17/01/2026 12:12:00

Grazie al progetto PNRR ERASMUS+, “Investimento M4C1I3 nuove competenze nuovi linguaggi - DM 61/23 - realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del Programma Erasmus+2021-2027”, l’Istituto I.C. Garibaldi Pipitone di Marsala ha permesso a 36 partecipanti tra studenti e docenti di prendere parte a diverse mobilità, che si sono svolte negli scorsi mesi di ottobre e novembre 2025. In particolare sono state espletate 2 mobilità di gruppo: una in Spagna e l'altra in Grecia. 10 studenti selezionati delle classi terze, accompagnati dalle docenti R. Simona Sarullo e Vitalba Paglino, sono stati accolti da altrettante famiglie ospitanti dell’Institut Los Pallaresos di Tarragona dal 10 al 17 novembre, vivendo un’esperienza coinvolgente sia dal punto di vista linguistico-culturale che umano, grazie alla meravigliosa ospitalità ricevuta che verrà ricambiata nel prossimo mese di Maggio.

12 studenti selezionati delle classi seconde, accompagnati dalle docenti Eva Sparla e Marina Alagna si sono recati presso l’istituto di Xhanthi in Grecia soggiornando in hotel. Anche quest’esperienza è stata di crescita e di scambio culturale e linguistico ed ha consentito di mettere in gioco le soft skills dei nostri studenti, lo spirito di iniziativa, l’empatia, le competenze relazionali, il problem solving oltre alle competenze culturali e linguistiche.

“La nostra scuola sta svolgendo tutte le esperienze di mobilità con impegno, serietà, grande partecipazione ed interesse da parte di tutta la comunità scolastica ed in particolare delle famiglie che si sono mostrate collaborative ed entusiaste per la partecipazione dei propri figli, consapevoli della grande opportunità di scambio e di crescita umana che tali esperienze possono fornire” afferma la referente Erasmus+ R. Simona Sarullo.

Ad ottobre tre docenti di scuola primaria e secondaria del nostro istituto Floreana Pulizzi, V. Loredana Valenti e Gianluca Casano hanno svolto la mobilità a Budapest partecipando al Corso di formazione in lingua inglese “Digital Tools for managing projects in Education” per un uso più consapevole del digitale a scuola, attraverso nuove piattaforme, applicativi e contenuti centrati sugli studenti come protagonisti attivi dell’apprendimento.

Durante il mese di novembre tre docenti di scuola primaria e secondaria Sofia Del Puglia, Rossana Sparta e Maria Tramontana hanno partecipato alla mobilità Erasmus+ a Valencia, seguendo, con vivo interesse, un corso di aggiornamento "Zero waste school" sulla sostenibilità ambientale organizzato presso l’Europass Teacher Academy.

La settimana trascorsa all’estero è stata un’esperienza straordinaria, profondamente arricchente sia sul piano professionale che personale. La condivisione dell’esperienza con colleghi, studenti e famiglie, ha contribuito alla costruzione di una scuola sempre più aperta, inclusiva e sostenibile.

Nello stesso periodo 4 docenti di scuola primaria e secondaria, Diana Spanò, Carla Rallo, Antonella Casano e Annalisa Scibilia hanno frequentando il corso d’inglese con docente madrelingua proposto dall’Europass Teacher Academy di Dublino immergendosi nella cultura del luogo e potenziando le abilità linguistiche (listening, speaking, reading e writing) e comunicative nella lingua inglese.

Molto soddisfatta è la D.S. Maria Parrinello, sostenitrice di esperienze innovative e di valore professionale e umano. La dirigente scolastica si mostra a favore dell’ internazionalizzazione della scuola volta a promuovere scambi con le scuole europee per allargare gli orizzonti di docenti e discenti.

