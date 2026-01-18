CRE.S.CO, nei quartieri fragili di Trapani ed Erice il Rotary porta lavoro e futuro

18/01/2026 11:55:00

Nei vicoli più difficili di Trapani ed Erice non arrivano solo parole, ma laboratori, ascolto e lavoro vero. Si chiama CRE.S.CO ed è il progetto avviato dal Rotary Club Trapani-Erice, con il supporto del Rotary Club Trapani e del Rotaract Trapani-Erice, che da luglio opera nei quartieri più fragili del territorio.

L’obiettivo è semplice e concreto: dare strumenti reali a ragazzi e famiglie in difficoltà, evitando che disagio sociale e povertà educativa diventino destino.

Il progetto lavora su più fronti.

C’è l’ascolto delle famiglie, con laboratori dedicati al rapporto genitori-figli per ricostruire il dialogo e prevenire dispersione scolastica e isolamento.

C’è il lavoro sul territorio, con attività legate alla sostenibilità ambientale e al recupero delle tradizioni, per insegnare il rispetto dei luoghi e trasformarlo in competenza.

E poi c’è la parte più immediata: la scuola di cucina, dove i ragazzi imparano un mestiere vero, spendibile subito nel mercato del lavoro locale.

CRE.S.CO coinvolge enti, scuole, associazioni, operatori del terzo settore ed esperti della formazione, costruendo una rete che non assiste, ma accompagna. Il progetto punta sulla dignità delle persone e sulla possibilità di scegliere un futuro diverso.

Nei quartieri dove le opportunità arrivano raramente, CRE.S.CO prova a portarle lì dove servono di più. E a Trapani ed Erice, questa è già una notizia.



