Oggi in Sicilia più di 1400 nuovi casi di Covid

15/12/2021 17:39:00

Salgono nuovamente i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 1404 su 36.618 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 4,4%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Ieri erano stati 1037 i nuovi casi e il tasso di positività era al 3%. Sono 12 i decessi (2 il 14 dicembre, 7 il 13 dicembre, 1 l'11 dicembre, 1 il 10 dicembre e 1 il 9 dicembre) e 779 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+21 sul dato di ieri), nessun ingresso in terapia intensiva. La Sicilia è settima per numeri di contagi giornalieri.

A livello provinciale, 290 i nuovi casi a Catania, 352 a Messina, 248 a Palermo, 102 a Trapani, 117 ad Agrigento, 93 a Siracusa, 109 a Caltanissetta, 21 a Ragusa, 72 a Enna.