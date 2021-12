Oggi in Sicilia più di 1500 casi di Covid. Crescono ancora i ricoveri

Covid nel Trapanese, 1957 positivi. Trapani 400, Marsala 337, Alcamo 241

Aumentano ancora gli attuali positivi in provincia di Trapani. Sono 1957, 105 in più rispetto a giovedì, secondo quanto comunicato dal report dell’ASP. Per quel che riguarda i ricoveri, in terapia intensiva sono 4 i...