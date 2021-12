Erice, convocato il consiglio comunale. Domenica Plastic free e Bike day

18/12/2021 08:00:00

E' stato convocato il Consiglio comunale di Erice in sessione urgente per il giorno di martedì 21 dicembre 2021 alle ore 15.30. Il Consiglio si terrà nei locali del Palazzo Municipale di Erice, per trattare gli argomenti di cui al seguente ordine del giorno: nomina di tre scrutatori ai sensi dell’art.19 del regolamento del consiglio; nesame dei motivi connessi alla ricorrenza dei presupposti per la convocazione urgente, ai sensi del comma 3 dell’art. 28 dello statuto comunale e dell’art. 41 5° comma del vigente regolamento;

affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lettera a) d.lgs. n.267/2000 a seguito sentenza n. 193/2020 del 14.07.2020 emessa dal giudice di pace di trapani; riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lettera a) d. lgs n. 267/2000 a seguito sentenza n. 102/2020 del 23.03.2020 emessa dal giudice di pace di trapani; riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lettera a) d.lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza n. 102/2018 del 16.04.2019 emessa dal giudice di pace di trapani; riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1 lettera a) d.lgs n. 267/2000 a seguito ricorso per decreto ingiuntivo trasmesso dal tribunale civile di trapani - sezione lavoro; riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194 c. 1. lettera a) d.lgs. n. 267/2000 a seguito sentenza n.151/2021 del 15.03.2021 emessa dal giudice di pace di trapani.

****

Plastic Free - Domenica 19 dicembre 2021, con inizio alle ore 09.30, i volontari dell’associazione Plastic Free procederanno ad una raccolta dei rifiuti, in particolare plastica, presenti nella spiaggia di San Giuliano.

«Ringraziamo i volontari dell’associazione Plastic Free per aver scelto ancora una volta Erice per questa giornata ecologica ed invitiamo tutti a collaborare – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore all’ecologia Vincenzo Giuseppe Di Marco -. Questa iniziativa ambientale rappresenta un esempio civico concreto a tutela dell’ambiente che ci circonda e che l’Amministrazione comunale avverte come meritevole di sostegno e condivisione. Ricordiamo il buon esito delle due precedenti iniziative che hanno contribuito a rimuovere dal nostro mare e dalle spiagge decine e decine di chilogrammi di rifiuti. Si tratta di importanti gesti nell’ottica del rispetto del territorio e della lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, una delle grandi piaghe che il nostro Comune, come tanti altri, deve purtroppo combattere con chiare difficoltà. Ci auguriamo che ciò rappresenti un esempio ed un monito nei confronti di chi, disattendo le regole, mortifica il nostro territorio generando non soltanto danni ambientali ma anche economici, nei confronti della collettività, in termini di costi da sostenere».

Si ricorda che la Giunta comunale, con delibera n. 58 del 13/04/2021, ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free, associazione che ha l'obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sull’impatto della plastica, in particolare quella monouso, sull’ecosistema. Plastic Free, avvalendosi principalmente dei propri canali di comunicazione (es. sito internet, pagine social etc.), promuove e organizza, fra l’altro, iniziative volte a dare concreta attuazione alla lotta contro la plastica quali, ad esempio, l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parti del territorio (es. parchi, spiagge etc.) con l’aiuto di persone che volontariamente, autonomamente e gratuitamente decidono di parteciparvi iscrivendosi all’associazione.

Plastic Free propone sul territorio attività di sensibilizzazione tramite le seguenti iniziative a titolo gratuito: Appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi

Lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto

Informazione e sensibilizzazione online sui social geolocalizzata sul territorio

Informazione e sensibilizzazione attraverso stand

Passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio

Segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva.

****

Prima Bike Day ciclistica al Parco Ciclistico Ericino - Si terrà domenica 19 dicembre 2021, ad Erice, la Prima Bike Day ciclistica nel Parco Ciclistico Ericino, evento organizzato dall’Associazione Star Cycling Lab che ha ricevuto il patrocinio del Comune concesso con delibera di giunta n.261 del 10/12/2021. La manifestazione prevede raduno, partenza (dalle ore 09.00) ed arrivo presso l’impianto sportivo comunale San Nicola di Erice. I partecipanti scaleranno i tre versanti del Parco ed è prevista anche una gara/esibizione dedicata ai bambini.

«Sarà un piacevole momento di sport per grandi e piccini, per atleti e famiglie – dichiarano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora allo sport Rossella Cosentino –. Il ciclo raduno si snoderà lungo i meravigliosi e panoramici versanti del nostro Parco mentre la gimkana coinvolgerà i bambini dai 5 ai 12 anni presso la palestra San Nicola di Erice. Siamo lieti di poter sostenere e promuovere eventi finalizzati alla pratica sportiva intesa non soltanto come momento di svago, ma anche come strumento di educazione, formazione ed integrazione sociale».