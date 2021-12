18/12/2021 16:22:00

Secondo caso di variante Omicron in Sicilia. Ad annunciarlo, l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, sul proprio profilo Facebook. "Prontamente identificata grazie al sequenziamento nei laboratori di Palermo - scrive -. Si tratta di una giovane donna di 31 anni. Grazie alla doppia vaccinazione anche lei, come il precedente caso, è paucisintomatica ed isolata al domicilio". La 31enne ha effettuato un tampone in aeroporto dopo essere giunta a Palermo da Londra.

L'assessore Razza, poi, si sofferma su alcuni importanti aspetti: "Due considerazioni: ottimo il sistema di sorveglianza che, in 5 giorni (a tempi record, quindi!), ha consentito la identificazione della variante; benchè due casi siano ancora pochi per una valutazione organica, si conferma, inoltre, che la variante sui soggetti vaccinati non alza le possibilità di ospedalizzazione. Quindi: Vaccinatevi!”.