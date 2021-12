False vaccinazioni a Palermo. Arrestati leader no-vax e infermiera infedele

Indagine della Polizia di Stato su falsi vaccini ai no vax a Palermo. Gli agenti della Digos di Palermo hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di tre persone, indagate per corruzione propria antecedente, falso ideologico in atto...