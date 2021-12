Erice, dalla Regione quasi 2 milioni di euro per l'interscambio al Lungomare

21/12/2021 16:00:00

Il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana, con D.D.G. n.3440 del 10/11/2021, ha approvato la graduatoria definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento sull’azione 4.6.1 del PO Fesr Sicilia 2014/2020 per l’Agenda Urbana. Nel dettaglio, è stato ammesso a finanziamento lo “Studio di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un nodo di interscambio finalizzato all’incremento della mobilità collettiva e alla distribuzione ecocompatibile dei sistemi di trasporto”, per un importo di € 1.950.000,00 di cui € 15.601,01 di cofinanziamento a carico del Comune di Erice.

Gli interventi riguarderanno la realizzazione di un’area di interscambio compresa tra la Via Dante Alighieri (Lungomare) con la via Madonna di Fatima. In tale spazio sarà prevista, fra l’altro, la costruzione di un mini terminal bus per il trasporto pubblico extraurbano che, grazie alla stretta interconnessione col sistema di mobilità della zona, garantirà l'interazione tra le diverse modalità di trasporto.

«Si aggiunge l’ennesimo tassello per la riqualificazione del Lungomare Dante Alighieri – commentano la sindaca Daniela Toscano ed il vicesindaco Gianni Mauro -. Queste azioni prevedono un contributo molto corposo a beneficio del Comune di Erice con una piccola quota a carico delle casse comunali e si andranno ad aggiungere a quelle già messe in atto per valorizzare questa porzione del nostro territorio che merita attenzioni e considerazione. La politica della sosta costituisce infatti un elemento fondamentale nell’ambito delle azioni della mobilità e, per questo, si prevede di realizzare una rete di parcheggi da destinare sia alla fruizione della fascia costiera sia alla fruizione delle aree di particolare pregio turistico».

Giornata Plastic Free: volontari ripuliscono spiaggia di San Giuliano

Plastica, vetro e rifiuti indifferenziati di diversa natura, anche ingombranti, per un totale di 338 kg raccolti (70 kg indifferenziato, 250 ingombranti, 10 vetro, 8 plastica. Ieri, domenica 19 dicembre 2021, un gruppo di volontari – tra questi anche alcuni ragazzi della cooperativa Badia Grande - hanno ripulito la spiaggia di San Giuliano. La giornata ecologica è stata organizzata dall’associazione Plastic Free onlus con cui il Comune di Erice ha stipulato un protocollo di intesa.

«Ringraziamo ancora una volta l’associazione Plastic Free onlus, i suoi referenti provinciali e tutti coloro i quali hanno preso parte a questa importante iniziativa ecologica – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega ad ecologia Vincenzo Giuseppe Di Marco -. La grande quantità di rifiuti raccolti testimonia la necessità di una maggiore presa di coscienza e di senso di responsabilità da parte di tutti di quanto sia importante preservare l’ambiente. Ci auguriamo che questo sentimento attecchisca sempre più nelle nostre comunità cosicché non sia più necessario dover ricorrere a giornate di pulizia straordinaria del nostro territorio. Ricordiamo infine che sono sempre in atto azioni di sorveglianza e sanzionamento di chi sporca e inquina, ma è necessario l’impegno e la collaborazione di tutti affinché chi si macchia di tali comportamenti venga individuato».

Divieto circolazione SP20-San Cusumano per veicoli superiori a 3,5 t

Preso atto delle criticità verificatesi sulla S.P. n. 20, nel tratto di San Cusumano, legate alle condizioni di dissesto idrogeologico e richiamato il verbale del tavolo tecnico tenutosi il 9.12.2021, alla presenza dei tecnici del Libero Consorzio, del Demanio Marittimo, di appartenenti ai Corpi di Polizia Municipali di Erice e Valderice, nonché di assessori delle rispettive giunte municipali, il responsabile del 9° Settore Polizia Municipale – magg. Armando Bellofiore, ha ordinato l’istituzione del divieto di circolazione in via Madonna di Fatima, dalla rotatoria di San Cusumano fino all’Opificio Castiglione, nelle due direzioni di marcia, per i veicoli aventi peso totale superiore a 3,5 tonnellate.

«In buona sostanza – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore con delega a Protezione Civile e Polizia Municipale Vincenzo Giuseppe Di Marco – ai fini della sicurezza, viene inibito il traffico ai mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate in entrambi i sensi di marcia, sia provenienti da Pizzolungo che da San Cusumano. Una decisione che va nella stessa direzione dell’ordinanza n.40 del Comune di Valderice e che riflette le determinazioni intraprese nel tavolo tecnico che abbiamo convocato lo scorso 9 dicembre durante il quale tutti i partecipanti, pur non evidenziando situazioni tali da richiedere la chiusura del tratto di provinciale interessata dal dissesto, hanno concordato sulla necessità di vietare il transito della stessa ai mezzi pesanti».