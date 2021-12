Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, Rosalia D'Alì confermata presidente 

21/12/2021 16:06:00

Rinnovato il Consiglio di amministrazione del Distretto turistico Sicilia Occidentale. L’Assemblea dei soci ha deliberato la nuova composizione del CdA: Rosalia d’Alì, Gregory Bongiorno, Rossella Cosentino, Giuseppe Peraino, Maria Tesé, Germana Abbagnato, Salvatore Sutera, Francesco Forgione, Ninni Pipitone e Matteo Rizzo. Il CdA, successivamente, si è insediato ed ha votato Rosalia d’Alì quale presidente e Gregory Bongiorno come vicepresidente.

«Una scelta di continuità che gratifica il percorso avviato e che impegna i soci a proseguire il piano di promozione turistica sotto il brand a cappello “West of Sicily” – ha commento la presidente dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale Rosalia d’Alì - . Ringrazio per la fiducia l’unanimità dell’Assemblea dei Soci che ha riconosciuto il lavoro svolto in questo triennio confermando la governance. Sono felice dell’ingresso del Comune di Gibellina nel progetto di destinazione e dell’impegno espresso pubblicamente dal Comune di Calatafimi-Segesta e dal Comune di Marsala di aderire e sostenerlo. La presenza di questi nuovi interlocutori rafforza e arricchisce l’offerta turistica proposta». Dal 13 al 15 febbraio 2022 il Distretto Turistico Sicilia Occidentale sarà presente con un proprio spazio espositivo alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo, all’interno del padiglione da 1.300 metri quadri della Regione Siciliana.

«I contatti costruiti con l’Assessorato Regionale al Turismo in questi primi tre anni e il lavoro di creazione della destinazione svolto, ci ha permesso di essere riconosciuti come DMO (Destination Management Organization) – continua la presidente Rosalia d’Alì - , rafforzando quella collaborazione costante e proficua che intendiamo proseguire anche nei prossimi anni».

Prima del rinnovo delle cariche, l’Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio consuntivo 2020 e la Programmazione economico-finanziaria 2021. Infine, Rosalia d’Alì ha presentato il report dell’attività svolta nel triennio 2019-2021. Nel dettaglio sono stati presentati i risultati raggiunti con la campagna di comunicazione che ha generato visibilità al territorio. Sono stati presentati anche gli interventi pianificati per il 2022.

“La riconferma della delegata Assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Trapani, dr.ssa Rosalia d’Ali, in seno al CdA del Distretto Turistico e la sua rielezione unanime a Presidente, è garanzia di leale continuità della visione politica di questa Amministrazione e del condiviso, con molti Comuni, progetto di destinazione turistica territoriale fortemente voluto 3 anni fa”. A dirlo è il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida. "I Comuni Soci fondatori del Distretto Turistico Sicilia Occidentale, saranno dunque chiamati a confermare l‘impegno, per il prossimo triennio 2022/2024, nel sostenere le azioni concertate per la valorizzazione turistica della destinazione trapanese West of Sicily. Ma v’è di più: l’adesione ed il cofinanziamento del plafond residuo 2019/2021 da parte del Comune di Gibellina, da oggi presente in seno al neo CdA con il suo Sindaco Salvatore Sutera – unitamente ai rappresentanti dei Comuni di Castellammare del Golfo, Erice, Mazara del Vallo, San Vito Lo Capo e Favignana (quale partener strategico condotante per il triennio 2022/2024) - arricchisce anche dal punto di vista della valorizzazione culturale della destinazione l’offerta promozionale prossima al decollo. I privati confermano il giovane imprenditore trapanese Ninni Pipitone ed il neo socio FederAlberghi registra in seno alla nuova governance, l’imprenditore alberghiero Matteo Rizzo, già sindaco di San Vito Lo Capo".

“Insiste una sfida nuova all’orizzonte, l’ampliamento, previa opportuna e/o necessaria modifica statutaria, della compagine societaria (onnicomprensiva di soggetti pubblici e privati di rilevante interesse strategico con i quali è stata avviato un primo confronto) in prospettiva della creazione del Polo Turistico Sicilia Occidentale – conclude il Sindaco Tranchida -. In tale prospettiva si conferma al pari dirimente il perseguimento dell’intesa sistemico-strategica del sistema aeroportuale della Sicilia Occidentale e della correlata facilitazione nella mobilità dei passeggeri dagli scali aeroportuali”.