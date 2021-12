Neo-mamma di 29 anni muore di Covid: non era vaccinata

21/12/2021 07:18:00

Morta di Covid a 29 anni. La vittima è Morena Di Rauso, una mamma che aveva partorito da poco e che si era voluta vaccinare.

La 29enne aveva partorito lo scorso 19 novembre in un ospedale in provincia di Caserta: qui aveva scoperto di essere positiva al Covid. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto da richiedere il trasferimento al Covid Hospital di Maddaloni. Poi il peggioramento fino a ieri, quando il cuore della donna ha smesso di battere.

La giovane estetista lascia una bambina di un mese. "Il ginecologo le aveva consigliato di non vaccinarsi e farlo dopo il parto - scriveva ieri sui social la cugina.- Oggi la piccola Sofia compie un mese e ieri era il compleanno della sua mamma che stanotte, dopo un mese di ricovero in ospedale, muore di Covid-19".

Se così fosse, questo ginecologo si prenderebbe una grande responsabilità, dato che la vaccinazione è assolutamente consigliata per le donne in gravidanza, proprio per evitare conseguenze gravi.

"Questa vicenda - afferma il direttore sanitario dell'Asl di Caserta Marco De Fazio - ci porta a consigliare con ancora più forza a tutte le donne in gravidanza di vaccinarsi contro il Covid, come da linee guida. È per il bene loro e del nascituro. Anche mia figlia incinta di sette mesi si è vaccinata pur avendo qualche timore"