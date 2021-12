Vaccini anti-Covid e non solo. Com'è andata la Giornata di prevenzione e promozione della salute a Salemi

21/12/2021 06:00:00

Della prima tappa della “Giornata della Prevenzione e Promozione della Salute” tenutasi domenica scorsa in Piazza Liberta’ a Salemi, Tp24 ne aveva anticipato.



Si e’ trattato di un primo approccio con l’utenza per verificare sul campo la validità dell’iniziativa.

Alla luce dei risultati, il bilancio e’ stato assolutamente positivo, forse anche al di sopra di ogni più rosea aspettativa.

In un modo innovativo e dinamico, l’equipe dei medici e del personale sanitario impegnato nell’impresa ha reso un grande servizio alla comunità.

Non solo attraverso ago e siringa ma “iniettando” le necessarie corrette informazioni ai numerosi cittadini che hanno visitato il gazebo sull'importanza della vaccinazione anti-covid e su quella antinfluenzale/antipneumococcica.



Il successo dell’iniziativa e’ dimostrato dall’elevato numero di dosi di vaccino anti-covid somministrate. Sono stati un centinaio i cittadini che non si sono lasciati sfuggire l’opportunità. Novantasei, per l'esattezza. Roba non da poco. Sicuramente molto di più di quanto possa fare in un una giornata una canonica struttura ospedaliera.



Tantissime anche le somministrazioni delle dosi di vaccino antinfluenzale e antipneumococcico.

In alcuni casi i due vaccini (covid e FLU) somministrati insieme come da normativa ministeriale vigente. 48 i vaccini antinfluenzali effettuati.

Un totale di 144 somministrazioni, che sono stati anche 144 momenti di confronto sui benefici della vaccinazione, sottolinea il dottore Enrico Alagna.

Numerosissime infine le prenotazioni di mammografie e pap-test effettuate dal dottore Rosario Asciutto, dirigente medico della UOS Screening, tante le provette date per lo screening del tumore del colon retto.



Protagonisti della giornata, oltre ovviamente ai cittadini, la squadra del medici scesi in campo a cominciare dal dottore Enrico Alagna, responsabile Igiene Pubblica Salemi Vita e Gibellina; Rosario Asciutto, dirigente medico UOS Screening; Sara Palmeri, dirigente medico Dipartimento di Prevenzione; Vito Pollina, referente Hub Vaccinale Covid-19 Trapani Cipponeri; Elena Giacalone e Luciana Ingraldi, medici hub vaccinale covid-19 Salemi; le infermiere Giacoma Lanfranca, Martina Alfieri, Grazia Piazza, l’assistente sanitario Alessandro Maniscalco, i tecnici della prevenzione Nicola Gucciardi e Giuseppe Rubino, i collaboratori amministrativi Giuseppe Fazzino, Salvo Platano, Marica De Gregorio, Tommaso Mangogna, Ciro Caradonna, Claudio Lanfranca.

Presenti anche il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Asp Trapani Francesco Di Gregorio, il Direttore UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva Gaspare Canzoneri,e il Direttore UOS Screening Ranieri Candura.

Il responsabile dell’Igiene Pubblica Salemi Vita e Gibellina Enrico Alagna, soddisfatto per la riuscita della Giornata, ci ha dichiarato di essere gia’ pronto per altri appuntamenti simili che si terranno nei prossimi giorni , sempre all’insegna della prevenzione e della promozione della salute. “Abbiamo il dovere, in qualità di professionisti di Sanità Pubblica” dice Alagna “di curare, ma anche di formare una società consapevole".

Franco Ciro Lo Re