Truffa nei lavori al Tribunale di Trapani

22/12/2021 10:54:00

Se c'è una frode pure nei lavori al Palazzo di Giustizia, vuol dire che a Trapani stiamo messi bene ...

I lavori al Palazzo di giustizia di Trapani, infatti, finiscono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti. Due misure cautelari sono state emesse per frode in concorso per pubbliche forniture.

Destinatari, due imprenditori di Partinico, Salvatore e Antonino Lo Biundo. Secondo la tesi accusatoria avrebbero installato componenti di qualità difforme, negli ascensori, in quanto inferiore rispetto a quella stabilita dal capitolato. Ma non è tutto perchè i due indagati non avrebbero installato i dispositivi di sicurezza previsti.

Salvatore Lo Biundo è finito ai domiciliari, per Antonino, invece, è scattato l'obbligo di dimora. I provvedimenti sono stati emessi dal giudice Roberta Nodari. I lavori riguardavano la collocazione degli ascensori. Ad aggiudicarsi l'appalto, la ditta “Nord Elevators” che fa capo ai due indagati, per 82mila euro.

L'indagine, tuttora in corso, è stata coordinata dai Pm Belvisi e Signaroldi.