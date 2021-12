Covid: nuova vittima in provincia di Trapani. I dati aggiornati su contagi e ricoveri 

23/12/2021 13:56:00

C'è una nuova vittima del Covid in provincia di Trapani. E' quanto emerge dalla nota vocale che l'ufficio stampa manda ogni giorno alla stampa.

Ieri, intanto, nota vocale non ce n'è stata. Niente bollettino. Oggi, 23 Dicembre 2021, i dati sono questi: 2.501 attuali positivi (erano 2.322), con 321 nuovi casi di contagio, al netto di 141 guariti e di una nuova vittima.

Sono stati fatti 792 tamponi molecolari e 653 per la ricerca dell’antigene.

In totale finora la guerra al Covid in provincia di Trapani conta: 441 morti e 20.962 guariti.

Grazie ai vaccini, però, anche se aumentano i contagi, non aumentano i ricoverati in terapia intensiva, che restano solo 4. Salgono a 12 i ricoveri in terapia semi-intensiva (+1) e a 19 quelli in degenza ordinaria (+2).

I Comuni con i casi di oggi, e tra parentesi quelli di ieri: 556 a Trapani (488), 401 a Marsala (405), 257 ad Erice (220), 243 ad Alcamo (247), 221 a Mazara del Vallo (202), 158 a Castelvetrano (158), 94 a Castellammare del Golfo (74), 89 a Paceco (81), 68 a Valderice (68), 54 a Campobello di Mazara (54), 48 a Favignana (47), 48 a Santa Ninfa (47), 47 a Custonaci (36), 41 a Calatafimi Segesta (36), 35 a Partanna (33), 35 a Salaparuta (32), 26 a Salemi (17), 20 a San Vito Lo Capo (18), 16 a Buseto Palizzolo (14), 12 a Gibellina (12), 10 a Petrosino (12), 10 a Poggioreale (9), 8 a Pantelleria (8), 4 a Vita (0).