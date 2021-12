Marinella di Selinunte, pezzi di calcestruzzo giù dal fungo dell'acquedotto

24/12/2021 07:30:00

Pezzi di calcestruzzo si sono staccati dal serbatoio a fungo che distribuisce l’acqua a Marinella di Selinunte.

Ieri, dopo la segnalazione dei residenti che abitano nelle immediate vicinanze, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno delimitato l’area attorno al fungo, riducendo l’accesso di una stradina privata al solo ingresso pedonale.

Questa misura di sicurezza ha comportato però un disagio per coloro che hanno l’esigenza di arrivare con l’auto vicino le proprie case, magari anche per portare la spesa.

Anche se pare non ci sia alcun pericolo di crollo, sarà difficile intervenire in tempi brevi per risolvere il problema. Soprattutto perché a farlo non potrà essere il comune di Castelvetrano, che è in regime di dissesto finanziario. E nemmeno l’Eas che, in liquidazione da un bel po’, non gestisce più le reti e gli impianti di distribuzione idrica. L’unico ente in grado di intervenire sarebbe la Regione Siciliana, con i tempi biblici che la caratterizzano.