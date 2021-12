Covid-19 nel trapanese, c'è una nuova vittima. Trapani ha 606 positivi, Marsala 486

24/12/2021 18:07:00

C’è una nuova vittima del Covid-19 in provincia di Trapani. Secondo quanto comunicato oggi dall’Asp (gli ultimi dati risalgono a martedì scorso) gli attuali positivi nel trapanese sono 2753, martedì erano invece 2322. Grosso balzo in avanti per le città con più contagi. Trapani va a quota 606, Marsala 486, Alcamo 261.

Ecco i positivi per città in provincia di Trapani, (tra parentesi la differenza con il dato di martedì scorso, ultimo giorno comunicato): Alcamo 261 (247), Buseto Palizzolo 18 (14); Calatafimi Segesta 51 (36), Campobello di Mazara 55 (54), Castellammare del Golfo 99 (74), Castelvetrano 164 (158), Custonaci 50 (36), Erice 269 (220), Favignana 77 (47), Gibellina 12, Marsala 486 (405), Mazara del Vallo 228 (202), Paceco 90 (81), Pantelleria 9 (8), Partanna 39 (33), Petrosino 11 (12) , Poggioreale 10 (9), Salaparuta 36 (32), Salemi 27 (17), San Vito Lo Capo 23 (18), Santa Ninfa 54 (47) , Trapani 606 (488), Valderice 64 (68), Vita 4 (0).

Totale attuali positivi 2753 (+431 rispetto al dato di martedì quando erano 2322); Totale deceduti 441(+1); Guariti 20962 (+141); Ricoverati in Terapia intensiva 4 (/); Ricoverati in Semi Intensiva 10 (-1); Ricoverati in Degenza ordinaria 21 (+4); Tamponi molecolari 704; Tamponi rapidi 519.