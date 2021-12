Casa, via al tetto Isee per il superbonus. Santangelo: "continuerà a rilanciare l'economia"

24/12/2021 12:20:00

"Grazie all'impegno e al lavoro del MoVimento 5 Stelle, il Superbonus 110% uscirà migliorato dopo l'approvazione di questa Legge di bilancio". Ad affermarlo è il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

"Siamo riusciti ad ottenere la proroga per tutti gli edifici per l'intero 2022 con l'eliminazione del tetto Isee, il riallineamento delle estensioni dei lavori trainati a quelli trainanti, quindi la proroga per impianti fotovoltaici e la non applicazione del cosiddetto decreto antifrodi agli interventi in edilizia libera inferiori ai 10 mila euro. Questo decreto, infatti, è stato adottato per porre punite i pochi che hanno beneficiato degli incentivi indebitamente, non certo per prevedere nuova burocrazia per i cittadini. Il Superbonus sta dando una fortissima spinta alla crescita economica e alla transizione ecologica del Paese. Alla luce dei numeri record ottenuti in soli pochi mesi di applicazione è riduttivo dire che si tratta di una battaglia del MoVimento 5 Stelle, perché si tratta di una battaglia di tutti i cittadini" ha concluso Santangelo.