Aveva rifiutato il vaccino. E' morto per Covid a Marsala Maurizio Bellitteri 

25/12/2021 14:21:00

Nuova vittima del Covid a Marsala: è Maurizio Bellitteri. Il noto ristoratore, 60 anni, è deceduto oggi, 25 Dicembre 2021, all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala, dove era ricoverato in terapia intensiva, da giorni, in gravissime condizioni.

Impreditore e ristoratore, titolare da anni del "Tiburon Beach", il lido Signorino di Marsala, è del ristorante annesso, Bellitteri è il primo di cinque fratelli, molto noti e attivi anche loro a Marsala, in diversi settori.

E' un momento di dolore, ma anche di rabbia. Maurizio Bellitteri, infatti aveva rifiutato di vaccinarsi, ed era vicino a posizioni "no - vax".

Lascia una moglie e una figlia.

"Per noi è una notizia tragica - ricorda in lacrime in queste ore Massimo Bellitteri - perché abbiamo perso il nostro fratello maggiore". Massimo Bellitteri è stato raggiunto dalla notizia mentre preparava il pranzo per i poveri alla mensa sociale di Marsala: "Fino all'ultimo pregavo per lui, ma non è servito ...".

Le condizioni di Maurizio Bellitteri, che aveva contratto il virus circa un mese fa, sono apparse subito gravi in ospedale, dove i medici hanno dovuto anche convincerlo non poco per sottoporlo al casco ventilatore, prima di decidere il ricovero in terapia intensiva. Ad aggravare la sua condizione anche il fatto che soffrisse di obesità e di ipertensione.

La vicenda del noto ristoratore, e la sua triste morte in ospedale, deve essere ancora una volta da monito a tutti noi per vaccinarci, e mettere al sicuro noi e gli altri. Ricordiamo che tre posti letto su quattro in terapia intensiva sono occupati da persone non vaccinate o non vaccinate completamente.