Natale col Covid: medici no vax sospesi in provincia di Trapani, appello dei Sindaci: "Contagi in crescita"

25/12/2021 06:00:00

E' il secondo Natale con il Covid che passiamo. Vediamo le principali notizie.

Quanti sono i medici no - vax sospesi in provincia di Trapani? Finalmente l'Ordine dei Medici risponde. Sono due, e mezzo. Nel senso che due sono stati sospesi. Un altro è ancora sub judice. Sono interdetti dalla professione medica.

Il primo caso risale allo scorso settembre quando l’Asp segnalò all’Ordine tre medici ospedalieri non vaccinati. Di questi solo due hanno poi deciso di regolarizzare la loro posizione ricorrendo alla vaccinazione così come previsto dal Decreto Legge 44 del 2021 che impone l’obbligo vaccinale al personale sanitario. L’altro non ha mai fornito la certificazione necessaria e dunque non è mai rientrato in servizio.

Rimane invece sospesa la posizione del medico iscritto all’Ordine di Trapani ma in servizio fuori provincia per il quale il datore di lavoro aveva chiesto la sospensione perché non vaccinato. Il medico però è ricorso alle vie legali riuscendo a dimostrare di non avere ottemperato agli obblighi di legge per motivi di salute. La vicenda rimane ancora aperta vista l’intenzione dell’azienda privata di ricorrere in appello.

Infine l’ultimo caso, un libero professionista di Marsala, per il quale sono dovuti intervenire i Carabinieri: i Nas di Palermo hanno richiesto la sua sospensione direttamente all’Ordine provinciale di Trapani. Dal 15 dicembre scorso infatti la normativa sui controlli per i medici No Vax è cambiata. Non è più l’Asp di appartenenza a dover agire ma gli Omceo provinciali appunto. Pare intanto che il medico in questione sia già ricorso alla prima dose di vaccino e non appena avrà ultimato il primo ciclo potrà richiedere il ritiro della sospensione e potrà pertanto tornare al lavoro.

CONTAGI IN AUMENTO. I contagi aumentano nel territorio e si moltiplicano gli appelli alla prudenza da parte dei Sindaci. A Trapani i positivi sono ben 608. Grazie ai vaccini, però, pochissime sono le persone in ospedale.

Un invito alla cittadinanza al rispetto delle regole, ma anche alla vaccinazione: è questo, in sintesi, il messaggio che la sindaca di Erice manda agli ericini in vista delle festività natalizie: «Stiamo assistendo in questi giorni ad un progressivo aumento dei contagi da virus Covid-19 in tutto il Paese ed il nostro territorio non fa purtroppo eccezione. Per questo motivo, in vista delle festività natalizie, rivolgo innanzitutto l’invito a tutti voi a non abbassare la soglia dell’attenzione e, anzi, a restare sempre vigili rispettando tutte le disposizioni per il contenimento del contagio. Controlliamo la nostra salute, indossiamo la mascherina, evitiamo gli assembramenti, manteniamo il più possibile la regola del distanziamento sociale. Invito infine i più scettici ad effettuare la vaccinazione quanto prima e chi invece si è già vaccinato a sottoporsi ai richiami consigliati dalle autorità sanitarie».

VERSO L'OBBLIGO. Dopo lo stop alle feste e le nuove regole (ne parliamo qui), il governo Draghi pensa all'estensione dell'obbligo del vaccino. Di questo parlano i giornali, oggi, a proposito dell'epidemia da coronavirus in Italia.

Franco Locatelli (Cts) nel corso della conferenza stampa per illustrare le misure del nuovo decreto per le Festività: “La vaccinazione è importante perché oggi ci troviamo di fronte a tempi di trasmissione e contagiosità molto elevati. La variante Omicron, secondo alcuni studi, avrebbe tempi di contagiosità cinque volte superiori rispetto alla Delta”.

Per fermare la nuova ondata di casi, legata all'esplosione della variante Omicron che rappresenta ormai il 28,2% dei positivi, arriva una nuova stretta con il decreto di Natale. Niente feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio, super green pass per il caffè al bancone e per andare al museo o in palestra, mascherine Ffp2 in cinema, teatri, stadi e sui mezzi, alcune delle misure approvate dal Consiglio dei Ministri.

BAMBINI. Sicilia ultima per somministrazione di vaccini ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. È quanto emerge dal report del governo. Sono state inoculate, dallo scorso 16 dicembre ad oggi, 5.312 dosi su una potenziale platea di 310.396 piccoli. Si tratta dell'1,71%, un dato lontanissimo dalla media nazionale che è del 4,14%.

Anche nel resto d'Italia le somministrazioni a questa categoria vanno a rilento ma in Sicilia le dosi inoculate sono state davvero poche. A livello nazionale sono 151.289 i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid. Sono invece 146 i bambini che hanno già completato il ciclo vaccinale, mentre i guariti da al massimo 6 mesi risultano essere 116.256. Nessun dato per quanto riguarda il Friuli, visto che le somministrazioni per questa fascia d'età sono iniziate da appena 2 giorni.