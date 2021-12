 Valderice, la cooperativa sociale Badia Grande dona generi alimentari per i bisognosi

25/12/2021 13:00:00

Il Natale Solidale, l’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Badia Grande nei Comuni che fanno parte della rete SAI e FAMI, è approdato anche al Comune di Valderice. Ieri pomeriggio due beneficiari, in rappresentanza degli altri immigrati ospiti delle strutture di II livello per Minori Stranieri Non Accompagnati “Mongolfiera” e “Arcobaleno” di Bonagia, hanno consegnato al sindaco Francesco Stabile due cesti di vimini colmi di generi alimentari. Il Comune, tramite i servizi sociali, li distribuirà ad altrettante famiglie che vivono in uno stato di indigenza.

Il sindaco ha ringraziato i beneficiari e gli operatori per il bel gesto di solidarietà che contribuirà a rendere un po' più sereno il Natale di chi vive in situazioni economiche disagiate.

Alla consegna erano presenti l’assessore ai servizi sociali Maria Iovino, l’assistente sociale Maria Pia Carollo, le referenti del centro SAI di Valderice, Maria Cipponeri, e delle strutture di II livello per MSNA di Bonagia, Sofia Margagliotti, e la coordinatrice del progetto SAI del Comune di Marsala, Lorena Tortorici, che ha ringraziato l’amministrazione comunale per l’apertura dimostrata, da sempre, nei confronti dei migranti.

Con l’iniziativa “Natale Soldiale” i beneficiari dei progetti SAI e FAMI, gestiti dalla cooperativa sociale Badia Grande, hanno effettuato donazioni di generi alimentari e materiale di cancelleria ai Comuni di Marsala, Alcamo, Paceco, Custonaci, Buseto Palizzolo, Salemi, Vita, Trapani, Messina e Milazzo che sono stati poi distribuiti alle persone in difficoltà.

Dei piccoli gesti con cui i migranti hanno voluto esprimere fratellanza e condivisione nei confronti delle persone e dei territori che li accolgono.