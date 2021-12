A Marsala nasce il Dogland park. Ecco di cosa si tratta 

26/12/2021 11:01:00

Dall'esperienza di Pet City, nasce a Marsala Dogland Park, la prima struttura del suo genere in città. Si trova a Marsala, in Via Trapani, all'altezza di Contrada Addolorata.

E' una grande parco giochi per cani, con area sgmabatura, la possibilità di fare corsi di addestramento. E ancora: una pensione per cani, il servizio di taxi dog - ideale per i turisti, ad esempio, che hanno bisogno di portare in giro per la provincia i loro animali - ed un negozio con tutti gli articoli per la cura e il benessere degli animali da compagnia.

Di tutto questo, e di altro ancora, abbiamo parlato con il titolare, Emanuele Petitto.