I vandali, l'incuria e le bestemmie: ecco come è ridotto il nuovo parco giochi a Marsala 

26/12/2021 10:40:00

Non solo è stato realizzato con un referendum truffa (ai bambini, come ha scoperto Tp24, non è stato mai chiesto, come invece ha sostenuto il Sindaco Massimo Grillo, di scegliere tra un parco e una saletta multimediale ...), ma il nuovo parco giochi collocato a Marsala, accanto al "parcobaleno", vicino al Monumento ai Mille, è già, di fatto, abbandonato.

E' stato inaugurato lo scorso Settembre. Ed in tre mesi i vandali hanno staccato un pezzo di arredo e lo hanno buttato tra le alghe. A terra c'è un sacco di sporcizia, i giochi sono pieni di scritte oscene e tante bestemmie.

Che senso ha spendere soldi (tra l'altro i soldi dell'emergenza Covid stanziati proprio per la socialità dei bambini all'aria aperta) e poi non prevedere la guardiania, la gestione o la manutenzione?

Di questo passo presto anche questo luogo diventerà inaccessibile alle famiglie, come purtroppo, molti altri luoghi di Marsala.