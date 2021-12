Edilizia a  Trapani, Catalano: "Non si trova manodopera qualificata"

26/12/2021 06:00:00

Intervenuto a Il Volatore di RMC 101, il neo-presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili trapanese Sandro Catalano ha fatto il punto sulla situazione attuale dell'edilizia.



"Anche e soprattutto grazie al superbonus del 110%, il lavoro in questo momento abbonda. Paradossalmente quella che manca è la manodopera qualificata. Sarà per il reddito di cittadinanza, gli imprenditori edili hanno difficoltà a trovare operai specializzati. Ci si deve affidare a lavoratori poco preparati, e una conseguenza di questo è sicuramente l'aumento degli infortuni sul lavoro, anche letali".



Catalano aggiunge che in provincia ci si sta organizzando con diverse scuole edili. "Giriamo anche tra i vari cantieri, facciamo formazione e informazione".



"Una modifica al superbonus? Prorogarlo almeno fino al 2028. Sarebbe importante anche l'aggiornamento dei prezzari, per programmare con serenità i lavori", conclude Catalano.

Il Superbonus 110% sarà ancora esteso alle villette e alle case unifamiliari senza più il vincolo dell'Isee di 25 mila euro. Salterà anche il paletto che vincola i lavori alla sola abitazione principale. Ma ci saranno anche altre novità. Come una serie di modifiche al decreto frodi, la cui approvazione il 12 novembre scorso aveva di fatto bloccato tutti i nuovi lavori. L'asseverazione (il certificato di asseverazione è un documento rilasciato da un professionista o società specializzata che certifica il possesso dei requisiti) sarà necessaria soltanto per gli appalti superiori a 40 mila euro.

Nel provvedimento, inoltre, sarà compresa pure la norma salva-infissi introdotta per rimediare a una "svista" della manovra. I lavori condominiali sono stati prolungati fino al 2025, anche se con un decalage nel tempo del Superbonus. I lavori "trainati", quelli cioè che i singoli condomini possono collegare ai lavori ricevendo lo sconto dei 110% non hanno avuto invece nessuna proroga. Il caso classico è quello degli infissi. Se, ad esempio, il condominio realizza il cappotto termico, anche gli infissi dei singoli appartamenti possono essere acquistati con il 110%. Ii Superbonus "condominiale" è stato esteso per tutto il 2023, e poi in misura ridotta fino al 2025. Il bonus per i singoli condomini scadrà invece nel 2022.