Marsala: "Io, mamma positiva, aspetto da giorni i codici giusti dei nostri tamponi ..."

26/12/2021 08:01:00

Gentile redazione di Tp24,

vorrei raccontare quello che mi sta succedendo.

Sono una mamma positiva da metà dicembre. Il giorno 23 vengono i sanitari dell'Usca a farci i tamponi a domicilio a me e ai miei figli, l'indomani mi mandano i codici CUN ma nessuno dei 3 corrisponde ai nostri codici fiscali (ho provato tutte le combinazioni possibili).

Li ho inondati di email per avere una semplice email con i PDF da leggere senza dover fare salti mortali con l'app immuní e i codici CUN.

Ad oggi sono 4 giorni che non ho notizie dei nostri tamponi e questa cosa mi lascia parecchio amareggiata. Mi sento abbandonata nel periodo più difficile della mia vita.

Non riesco a trovare un numero di telefono per parlare con loro, risulta impossibile. Mi sento con le mani legate. La mia vita sembra non essere più mia.



Se pubblicate Ve ne sono grata perché sono le 4 e il motivo della mia insonnia sono loro. Grazie mille,

Una mamma