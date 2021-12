Balzo del tasso di positività in Sicilia. Isola verso la zona gialla 

27/12/2021 06:00:00

Sono 1.727 i nuovi casi di Covid in Sicilia. L’Isola è al sesto posto in Italia (al primo posto c’è la Lombardia con 4.581). In netto calo però i test effettuati nelle ultime 24 ore (complice la giornata festiva del 25), 15.334 con il tasso di positività che schizza dal 5 all’11%. Dieci i morti (8 riferiti a giorni precedenti), 263 i guariti. Nei reparti di terapia intensiva ci sono 77 persone (+1), i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 633 (+36).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 341 a Palermo, 332 a Messina, 287 a Catania, 251 a Siracusa, 192 a Trapani, 135 ad Agrigento,127 a Ragusa, 43 a Caltanissetta, 19 a Enna.

Stessa situazione nei dati che riguardano i numeri complessivi in Italia: sono 24.883 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 81. Sono soltanto 217.052 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Il tasso di positività, pertanto, sale all’11,5%, rispetto al 5,6% di ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 1.089 (ieri 1.071), 18 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 85. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.220 ovvero 328 in più. Sono 516.839 gli attualmente positivi al Covid in Italia. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.647.313 e i morti 136.611. I dimessi e i guariti sono invece 4.993.863.

MASCHERINE. Il commissario per l'emergenza Covid "fornirà mascherine di tipo FFP2 o FFP3 alle istituzioni educative, scolastiche e universitarie". È quanto prevede il decreto legge in materia di "proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia", pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

CODE. Lunghe code per i tamponi all'Hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Le notizie circa l'aumento dei contagi hanno messo in apprensione quanti hanno trascorso le festività in famiglia o nei locali e si apprestano al cenone di Capodanno. Attorno alla fiera del Mediterraneo ci sono centinaia di auto in coda. L'attesa per eseguire il tampone molecolare è di circa due ore. Da oggi e per tutto il periodo festivo sono scattate nuove regole per quanto riguarda vaccini e tamponi all'hub di Palermo, con una sospensione parziale degli Open day, per accogliere al meglio gli utenti. I vaccini senza prenotazioni potranno infatti essere effettuati solo fino alle 14; ad esclusione del 31 dicembre e dell'1 gennaio in cui potranno vaccinarsi solo i prenotati. La Fiera del Mediterraneo resta aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 per i vaccini, dalle 8 alle 13 per i tamponi.

VERSO LA ZONA GIALLA. La Sicilia verso la zona gialla. Con i contagi da Coronavirus in aumento, l'Isola - così come molte altre regioni d'Italia - dovrebbe iniziare il 2022 all'insegna di nuove restrizioni per arginare la variante Omicron. La decisione della cabina di regia che monitora il Covid è attesa venerdì. In Sicilia, l’occupazione dei reparti di area medica si attesta al 15,5%; il contagio ha già superato le soglie per il passaggio di colore e anche l'indice Rt. Manca un solo parametro: l'occupazione delle terapie intensive che, a questo ritmo di crescita, sarà raggiunto entro i primi giorni della prossima settimana.

Anche il presidente della Regione è cosciente della situazione tanto che, facendo gli auguri di Natale ai siciliani, ha annunciato il probabile arrivo della zona gialla dopo le feste. "Non dobbiamo perdere di vista il rispetto delle regole per combattere la pandemia. Siamo stati bravi nel rispetto delle regole. Con la nuova variante andremo in zona gialla ma sappiamo che questo virus non è così virulento come lo scorso anno".