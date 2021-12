Covid in Sicilia, più di duemila i nuovi positivi. I dati di oggi

27/12/2021 19:24:00

Sono 2.087 i casi positivi al Covid-19 scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 1.727) a fronte di 18.154 tamponi processati.

Sono questi i dati comunicati dal ministero della Salute. Tra le province Palermo fa registrare 606 nuovi casi, seguita da Catania (457) e Messina (299), Siracusa 165, Trapani 81, Ragusa 131, Caltanissetta 96, Agrigento 250, Enna 2

Sull’Isola si contano 29.864 (+1.335 rispetto a ieri). Il tasso di positività è all’11,5%. L’isola è all’ottavo posto per contagi dopo Lombardia (5.065 casi), Piemonte (4.611), Emilia Romagna (3.482), Lazio (2.933), Toscana (2.843), Veneto (2.816) e Campania con 2.291 casi.

Il numero dei ricoveri nei reparti ordinari è di 657, sono 81 i ricoveri in terapia intensiva con 7 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 29.126 persone.

I dati italiani - In Italia i nuovi positivi al Coronavirus sono 30.810 (rispetto ai 24.883 del 26 dicembre). I tamponi processati sono 343.968 e portano il tasso di positività all’8,9%. Oggi si registrano 142 decessi (erano 81 il 26 dicembre). I guariti sono 9.992 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 20.665 unità per un totale di 537.504.