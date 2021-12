Covid nel Trapanese. Due nuove vittime, aumentano contagi e ricoverati. Trapani 677, Marsala 535

27/12/2021 14:20:00

Ci sono due nuove vittime del Covid-19 in provincia di Trapani, sono 443 dall'inizio della pandemia, e sono due in più rispetto al dato della vigilia di Natale. Secondo quanto comunicato oggi dall’Asp, gli attuali positivi nel trapanese sono 2977, 224 in più rispetto all'ultimo bollettino del 24 dicembre, quando erano 2753. Tra le città con più contagi, Trapani 677, Marsala 535, Alcamo 309, poi Erice con 287.

Ecco i positivi per città in provincia di Trapani, (tra parentesi la differenza con il dato di martedì scorso, ultimo giorno comunicato): Alcamo 309 (261), Buseto Palizzolo 21 (18); Calatafimi Segesta 50, Campobello di Mazara 48, Castellammare del Golfo 102 (99), Castelvetrano 155 (164), Custonaci 56 (50), Erice 287 (269), Favignana 76 (77), Gibellina 10, Marsala 535 (486), Mazara del Vallo 236 (228), Paceco 106 (90), Pantelleria 10 (9), Partanna 45 (39), Petrosino 17 (11), Poggioreale 10, Salaparuta 36, Salemi 28, San Vito Lo Capo 25, Santa Ninfa 58, Trapani 677 (606), Valderice 76 (64), Vita 4.



Totale attuali positivi 2977 (+224 rispetto al dato di venerdì quando erano 2753); Totale deceduti 443(+2); Guariti 21209 (+247); Ricoverati in Terapia intensiva 2 (-2); Ricoverati in Semi Intensiva 12 (+2); Ricoverati in Degenza ordinaria 30 (+9); Tamponi molecolari 1649; Tamponi rapidi 1251, tamponi effettuati ai migranti 42, tutti negativi.