28/12/2021 09:42:00

Dal 24 al 26 dicembre il coordinamento provinciale di Trapani della Rete Civica della Salute, presieduto da Antonino Miceli, e il centro di formazione Primo Soccorso Trapani, presieduto da Sebastiano Monticciolo, Riferimento Civico della Salute del Comune di Trapani, hanno dedicato l’iniziativa intitolata “La fame non è un gioco!” alle famiglie del territorio in gravi difficoltà economiche. Un gesto di solidarietà che ha visto la raccolta solidale di pacchi-dono e la loro distribuzione come «uno dei tanti modi per dire che il Natale è tale – ha ricordato il Coordinatore Miceli - se è nel cuore di ognuno di noi ogni giorno dell’anno; proprio per questo abbiamo intenzione di intraprendere iniziative simili anche al di fuori di questo periodo». Hanno partecipato a supporto dell’iniziativa i Riferimenti Civici della Salute Nicolò Miceli (Erice) e Laura Mannina (Paceco).