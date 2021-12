29/12/2021 12:08:00

Sarà consegnata domani pomeriggio alle 16, presso la sede provinciale dell’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trapani, la borsa di studio intitolata al dottore Gioacchino Lamia.

Il dottore Lamia, anestesista e rianimatore in servizio presso l’ospedale Paolo Borsellino di Marsala è scomparso improvvisamente il 3 luglio del 2020 all’età di 63 anni. La borsa di studio voluta dalla moglie, Rosalba Abate e dal figlio Antonino, verrà assegnata con cadenza annuale ad un giovane laureato in medicina all’Ateneo di Palermo, in regola con gli esami e con un profitto alto.

Quest’anno ad aggiudicarsi il premio in denaro è stata la dottoressa Floriana Ferro di Alcamo che ha raggiunto il titolo accademico nella sessione di luglio del 2021.

“Con questa borsa di studio vogliamo tenere viva la memoria di un uomo che ha speso la sua intera esistenza per la scienza e per la medicina – spiega Rosalba Abate -. Gioacchino ci ha lasciato all’improvviso e io e mio figlio vogliamo ricordarlo in questa maniera, aiutando i giovani e meritevoli studenti in medicina a raggiungere più in fretta i loro obiettivi”.