Sicilia, la Regione mette a bando i concorsi per 1253 assunzioni. Cosa c'è da sapere

La Regione Siciliana ha indetto diversi concorsi pubblici e altri sono in uscita, con lo scopo di effettuare nuove assunzioni di personale. L’ente prevede di assumere 1253 risorse e il reclutamento avverrà mediante nuove procedure concorsuali.

Ecco cosa sapere sui nuovi posti di lavoro delle Regione Sicilia e sui prossimi bandi di concorso in uscita. A dare la notizia è lo stesso ente regionale, tramite un recente comunicato. La Regione Siciliana ha deciso di bandire nuovi concorsi per realizzare numerose assunzioni di personale da integrare in organico. Dopo circa 30 anni, quindi, la Regione Siciliana torna ad assumere.

Come sottolinea anche il Presidente della Regione Nello Musumeci, l’Amministrazione regionale ha necessità di ringiovanire la pianta organica e punta all’ingresso di molti giovani, sia diplomati che laureati, in una pluralità di uffici e settori. I posti di lavoro da coprire con i nuovi bandi Regione Sicilia riguardano infatti i Centri per l’Impiego, l’Amministrazione regionale e il Corpo Forestale. Ulteriori selezioni saranno avviate anche per individuare esperti per il PNRR da impiegare nella gestione dei fondi del Recovery Plan.

L’importante iniziativa di reclutamento avviata dall’ente è finalizzata all’assunzione di 1253 unità di personale, tramite i nuovi concorsi della Regione Siciliana 2022. Cinque bandi sono già stati resi noti e a breve saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami.

PROFILI RICHIESTI E BANDI

Nel dettaglio, i concorsi della Regione Sicilia sono mirati alla selezione dei seguenti profili:

– 1.024 risorse per Centri per l’Impiego, da assumere a tempo pieno e indeterminato, di cui:

a. 537 laureati da inserire nei seguenti profili professionali (Categoria D):

219 specialisti amministrativi-contabili;

344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro;

37 specialisti informatici-statistici;

37 analisti del mercato del lavoro.

BANDO per 537 laureati (Pdf 690Kb). Maggiori informazioni e approfondimenti in questa pagina.

b. 487 diplomati da inserire nei seguenti profili professionali (categoria C):

176 istruttori amministrativi contabili;

311 istruttori-operatori del mercato del lavoro.

BANDO per 487 diplomati (Pdf 628Kb). Maggiori informazioni e approfondimenti in questa pagina.

– 100 laureati per il ricambio generazionale nell’Amministrazione regionale, a tempo pieno e determinato, da inquadrare nei seguenti profili (categoria D):

18 funzionari economici-finanziari;

22 funzionari amministrativi;

24 funzionari tecnici (tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale);

11 funzionari sistemi informativi e tecnologie;

8 avvocati;

5 funzionari per il controllo di gestione;

12 funzionari tecnici (tutela e sviluppo del territorio e sviluppo rurale).

BANDO per 88 unità cat. d (Pdf 668Kb) – BANDO per 12 unità cat. d (Pdf 34Kb). Maggiori informazioni e approfondimenti in questa pagina.

– 46 Agenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana, di categoria B1 a tempo pieno e indeterminato, in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra 18 e 30 anni, diploma di istruzione secondaria di primo grado, requisiti per l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia.

BANDO per 46 agenti del corpo Forestale.

– 83 Esperti per il PNRR (Piano per la Ripresa e Resilienza), tra cui ingegneri civili, gestionali, ambientali, per la sicurezza, chimici ed energetici, architetti, biologi, geologi, avvocati esperti di diritto ambientale, appalti pubblici, di scienze naturali e ambientali, di cui:

9 unità di personale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali:

7 unità di personale per le bonifiche;

7 unità di personale per le rinnovabili;

12 unità di personale ai rifiuti;

6 unità di personale per l’edilizia e l’urbanistica;

38 unità di personale per gli appalti;

4 unità di personale alla cabina di regia.

Il BANDO non è ancora stato pubblicato, vi terremo aggiornati.

MODALITÀ DI RECLUTAMENTO

Le nuove risorse saranno reclutate tramite concorsi per titoli ed esami. La selezione sarà gestita con la collaborazione di Ripam Formez PA. Il concorso per operatori Centri Impiego prevede, ad esempio, una prova preselettiva per titoli e successiva prova scritta, per i profili di categoria D, e una prova scritta per i profili di categoria C.

Il concorso per agenti del Corpo Forestale, invece, una prova scritta e l’accertamento dell’idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio. Le selezioni saranno espletate entro la primavera 2022. Per gli idonei è previsto un corso di formazione professionale della durata di 3 mesi con esame teorico-pratico finale. La graduatoria di idoneità avrà validità triennale.

DOMANDA E SCADENZA

Le domande di ammissioni ai concorsi della Regione Siciliana devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, raggiungibile da questa pagina entro le ore 23.59 del 28 gennaio 2022.

Maxi-concorso per i Centri per l’impiego, Di Caro (M5S): “Bando quasi a tempo scaduto - “La lentezza del governo Musumeci ha già fatto perdere 30 dei 100 milioni di finanziamento statale per potenziare i centri per l'impiego siciliani. Finalmente arrivano i concorsi, a tempo quasi scaduto, a riprova, qualora ce ne fosse bisogno, della totale mancanza di programmazione da parte di questo governo regionale”.ì Lo dichiara Giovanni Di Caro, capogruppo all’Ars del Movimento 5 Stelle, a commento del via libera, a solo due giorni dalla scadenza dei termini, alla pubblicazione dei bandi per 1.024 nuove assunzioni nei Centri per l’impiego.

“Solo grazie alla misura introdotta dal governo Conte - ricorda Di Caro - che ha previsto il reddito di cittadinanza e le risorse per il potenziamento dei Centri per l’impiego in tutta Italia, la Sicilia e i siciliani potranno concorrere per questa importante opportunità occupazionale. Musumeci avrebbe solo dovuto avviare la procedura concorsuale, ma anche in questo ha collezionato figuracce, facendo perdere il 30 per cento delle risorse destinate alla Sicilia. Ricordiamo, tra l'altro, come a settembre decise di farsi assistere per il concorso da società esterne e non da Formez, per poi fare (ovviamente) dietrofront all’inizio di questo mese. Improvvisazione e scarsa affidabilità sono sicuramente le migliori qualità evidenziate da questo governo. L'unica consolazione è che siamo ai titoli di coda e che questa fallimentare legislatura volge finalmente al termine”.

“La corsa affannosa per recuperare il colpevole ritardo e la consueta approssimazione di questo governo – conclude Di Caro – tra l'altro hanno partorito inevitabili conseguenze negative nei bandi che sembrano totalmente plasmati sui nuovi decreti Brunetta e non tengono in nessun conto alcune istanze pervenute in commissione Lavoro dell'Ars in questi mesi”.