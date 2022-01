Erice, il consiglio comunale approva il bilancio consolidato. Si riqualifica il Giardino del Balio 

02/01/2022 02:00:00

Nel corso dell’ultima seduta dell’anno che si è tenuta in videoconferenza, il Consiglio comunale di Erice ha proceduto all’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2020. Tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, è stato approvato anche il Finanziamento di cantieri di lavori per disoccupati a valere sul fondo di sviluppo e coesione, anticipazioni 2021-2027, ordine a firma dei consiglieri componenti del gruppo consiliare Movimento Via-Movimento Cives.

«Con l’approvazione del bilancio consolidato, documento consuntivo che gli enti locali sono tenuti a redigere annualmente, chiudiamo la sessione finanziaria con un ottimo risultato per il Comune di Erice dopo l’approvazione del bilancio di previsione, del consuntivo e delle variazioni al bilancio – commentano la sindaca Daniela Toscano ed il presidente Nacci -. Il consiglio comunale tornerà a riunirsi il prossimo 10 gennaio.

Per la riqualificazione del Giardini Balio c'è un finanziamento di € 589.950 - La Regione Siciliana concede un finanziamento di 589.950,51 euro al Comune di Erice per la “Valorizzazione naturalistica aree natura 2000 contigue e di interesse per il Giardino del Balio”. Il progetto di finanziamento presentato dal Comune di Erice era stato ritenuto dall’ Assessorato Regionale per il Territorio e l’Ambiente fra quelli ammissibili a contributo nell’ambito della misura 6.5.1 del PO Fesr Sicilia 2014-2020 che assegna finanziamenti ai comuni per la riqualificazione di aree naturali protette.

Lo studio presentato riguarda la fascia forestale che circonda il borgo medioevale di Erice e parte del Giardino del Balio e prevede interventi di rinaturalizzazione volti a ridurre il degrado degli ambienti naturali mirando a tutelare come specie target (due endemismi tipicamente ericini, rapaci e altre specie prioritarie e rare) delle rupi e dei boschi che circondano la città storica. Il Bosco Sacro, incluso un gruppo pluricentenario di ciliegi canini che sarà proposto come monumentale, sarà valutato come unicum in estensione del Giardino del Balio, in cui saranno effettuati lavori di ripulitura.

Ammessi a finanziamento tre progetti per 5 milioni di euro - Ammessi a finanziamento tre progetti presentati nel mese di giugno dal Comune di Erice al bando per Comuni per la rigenerazione urbana ed il decoro stanziate dalla Legge di Bilancio 2020. Gli interventi ammessi al bando riguardano la manutenzione ed il riuso di aree ed edifici pubblici, la demolizione delle opere abusive, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili pubblici e la mobilità sostenibile.

Nel dettaglio, il Comune di Erice ha avuto finanziati (totale di € 4.999.926,53): 1.409.081,40 euro per la riqualificazione, l’adeguamento e la manutenzione del Campo San Nicola; 1.646.470,25 euro per la riqualificazione, l’adeguamento e la manutenzione straordinaria della Palestra di Porta Spada; 1.944.374,88 euro per il restauro ed il consolidamento delle Mura Puniche. Così come prevedeva il bando, il Comune di Erice cofinanzierà i progetti per un totale di 164.598,32.

