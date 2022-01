Covid in Sicilia, aumentano i ricoveri e il tasso di positività sale al 17,4%

02/01/2022 18:34:00

Sono 3.964 i nuovi casi Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 22.832 tamponi processati. Il tasso di positività sale addirittura al 17,4% (ieri era al 10%, con 5.764 casi). Questi i numeri del report quotidiano del ministero della Salute che segnala 13 morti e 420 guariti.

L'isola è al sesto in Italia per contagi. Gli attuali positivi sono quindi 51.296 (+3.531 rispetto a ieri). Aumentano i ricoverati negli ospedali dell’Isola sono 918 (48 più di ieri), 107 sono in terapia intensiva. Le province con più casi sono: Catania con 797 e Palermo con 701.Questi i contagi nelle altre sette province: Messina 604, Siracusa 313, Trapani 377, Ragusa 404, Caltanissetta 177, Agrigento 575, Enna, 16.

I dati nazionali. Sono 61.046 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 141.262). Le vittime sono 133, mentre ieri erano state 111. Sono 1.070.537 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 48.744 in più rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 6.328.076 e i morti 137.646. I dimessi e i guariti sono invece 5.119.893, con un incremento di 12.164 rispetto a ieri.