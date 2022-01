Non è vero che il Sindaco ha chiesto che Marsala diventi zona rossa

10/01/2022 20:20:00

Circola molto in queste ultime ore un post, sui social, attribuito al Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, con il quale il primo cittadino annuncia la convocazione di un consiglio comunale per chiedere al governo ed alla Regione che Marsala diventi zona rossa.

Il contenuto della dichiarazione è vero, ma il post risale al 10 Gennaio ... del 2021, cioè di un anno fa, quando le nostre vite erano sempre sospese tra la zona rossa e quella arancione.

Quindi non è vero che il Sindaco ha chiesto la zona rossa per Marsala. Anche perchè non gli compete, con le nuove regole, e tra l'altro non ci sono zone rosse da nessuna parte, in Italia, neanche in Lombardia. Vero è, invece, che l'Asp, per accontentare i Sindaci, ha chiesto una zona arancione per la provincia, ma difficilmente la Regione prenderà questa decisione, dato che i contagi, nel nostro territorio, sono in linea, se non addirittura sotto la media dell'incidenza. Arriva la notizia che si aggiunge un giorno in più all'allungamento delle vacanze natalizie, e neanche giovedì gli studenti torneranno a scuola: anche questo non è vero. Probabilmente la Regione prolungherà la chiusura di altri due giorni, ma al momento non c'è nessuna ordinanza. Domani gli studenti siciliani saranno gli unici in Italia a non entrare in classe.

Qui ci sono i dati aggiornati in provincia.

Qui, invece, i dati di oggi in Sicilia.