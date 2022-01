In Sicilia si pensa di tenere le scuole chiuse fino a lunedì

12/01/2022 09:38:00

E chi lo doveva dire...? Alla fine come previsto la scuola in Sicilia non riprenderà prima di lunedì. Manca solo la conferma che arriverà, molto probabilmente, in giornata.

È in programma per questa mattina, infatti, una nuova task force per discutere sulla questione scuola in Sicilia. Si dovrà valutare se procedere con l'apertura da domani.

In ballo, tra l’altro, ci sarebbe un’ulteriore proroga di 2 giorni (fino a domenica 16). Questo è quanto ipotizzato dall’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla, che coordinerà l’incontro. Ma quasi sicuramente il governo deciderà di prolungare le vacanze e non mandare a scuola gli studenti siciliani.

Verrà analizzata la curva epidemiologica nell’Isola. E' plausibile prevedere una ripresa delle lezioni lunedì, che potrebbe non avvenire in presenza se l'isola dovesse essere dichiarata zona arancione. Si profila quindi l'incubo Dad.

Alla task force saranno presenti anche l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, i dirigenti dell’ufficio scolastico regionale, il professor Gianni Puglisi per gli Atenei siciliani e una rappresentanza degli studenti.