In Sicilia altri 10mila nuovi casi. Altri 14 Comuni in zona arancione

14/01/2022 18:48:00

Secondo il bollettino di oggi in Sicilia si registrano 10.023 nuovi contagi su 50.567 tamponi processati, con il tasso di positività che sfiora il 20%. Difficile dire se il picco sia stato già raggiunto, ma da un paio di giorni - almeno i nuovi casi - sembrano essere in calo. Anche negli ospedali, rispetto a ieri, la situazione è solo lievemente peggiorata: nei reparti ordinari ci sono 1.307 persone (+7), mentre in terapia intensiva sono 165 (+2) con però 15 nuovi ingressi. I decessi comunicati sono 21, anche se la Regione precisa che 6 sono riferiti a ieri, 11 a mercoledì, uno a martedì, 2 a giorno 9 e uno al 4 gennaio. I guariti sono appena 875, mentre gli attuali positivi diventano 159.593 (+9.127).

La mappa dei contagi per provincia: Palermo 2.492, Catania 2.957, Messina 674, Siracusa 1.018, Trapani 458, Agrigento 856, Ragusa (724), Caltanissetta 699, Enna 145.

Altri quattordici Comuni siciliani in "zona arancione" da domenica 16 sino a mercoledì 26 gennaio (compreso).

Lo dispone l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, su proposta del dipartimento regionale Asoe, per contenere i contagi da Coronavirus.

Le misure restrittive anti Covid saranno in vigore nei seguenti territori: Licata nell'Agrigentino; Mazzarino, Niscemi, Mussomeli, Riesi, San Cataldo e Vallelunga Pratameno nel Nisseno; Borgetto, San Cipirello, Trappeto, Blufi, Petralia Soprana, Altofonte e Villabate, nel Palermitano. Salgono così a 149 i Comuni per i quali è attualmente disposta la "zona arancione".