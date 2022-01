La Sicilia resta in zona gialla almeno fino al 24 Gennaio 

14/01/2022 13:27:00

La Sicilia resta in zona gialla. Lo ha deciso la cabina di regia del governo, sulla base dei dati dell'Iss.

l'Isola ha scampato il passaggio di colore per un soffio, ovvero per pochi posti letto in Terapia intensiva liberi. Ieri, nonostante 11 nuovi ingressi, l’occupazione non è andata oltre il 19,4 per cento, poco sotto la soglia che fa scattare la zona arancione. Secondo l'ultimo bollettino che riguarda la Sicilia, ci sono 163 pazienti (due in meno rispetto a mercoledì scorso) su un totale di 835 posti letto disponibili secondo dati Agenas.

La Sicilia resterà gialla almeno fino al 24 gennaio. C'è però la possibilità che l'arancione slitti ulteriormente se, come sembra debba accadere, saranno prese in considerazione le richieste delle Regioni sul conteggio dei ricoverati in ospedale per cause diverse dal Covid ma che risultino positivi e siano asintomatici.

In sostanza questi pazienti, se assegnati in isolamento al reparto di afferenza della patologia, non verranno conteggiati tra i ricoveri dell'area medica Covid, abbassando inevitabilmente la percentuale dei posti letto occupati.

Se la decisione sarà effettiva, il bollettino conterrà un nuovo campo che indica i "pazienti Covid ricoverati per cause diverse": finchè le nuove regole non scatteranno, saranno elencati nelle note generali.

Rimane invariata, invece, la definizione di caso Covid: i pazienti ricoverati positivi, a prescindere dai sintomi, "vanno tracciati come casi e comunicati ai sistemi di sorveglianza esistenti".