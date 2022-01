Fine del caos. Oggi riaprono le scuole in provincia di Trapani. Covid, raggiunto il picco

Chiudi, apri, richiudi e riapri. Dopo giorni di incertezze, caos e disagi per le famiglie è arrivata finalmente (si spera) la parola fine sull’apertura delle scuole in Sicilia anche in zona arancione. Così in provincia di...