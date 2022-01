Dati aggiornati: in Sicilia 84% dei ricoverati in terapia intensiva sono no - vax

19/01/2022 21:19:00

Più dell'84% dei ricoverati in terapia intensiva sono soggetti no - vax. E' uno dei dati che emerge dal bollettino settimanale sul coronavirus in Sicilia, pubblicato oggi dalla Regione.

I dati si riferiscono alla settimana 10 - 16 Gennaio 2022.

In terapia intensiva, in Sicilia, come si vede dal grafico, su 154 persone ricoverate, 130 sono non vaccinate.

A proposito: la nuova bufala che gira è che anche chi non ha fatto la terza dose è considerato no - vax. Non è vero. Infatti le persone sono divise dall'Istituto Superiore della Sanita in tre categorie: vaccinato ciclo completo (chi ha fatto la terza dose o la seconda da meno di quattro mesi), vaccinati ciclo incompleto (chi ha fatto la seconda dose quattro mesi fa e tarda a fare il richiamo), e non vaccinati (chi ha fatto solo una dose o nessuna). E nello specifico la situazione in Sicilia è quella del grafico che vedete qui sotto, ovvero che tra i ricoverati, 15 sono vaccinati completi, e 9 vaccinati incompleti. E' chiaro? E allora qualcuno dirà: si, ma perchè i ricoverati con "solo" due dosi sono di meno di quelli con la terza? Vuol dire che la terza dose è inutile. No, la campagna per la terza dose è ancora nella fase iniziale, e all'inizio hanno ricevuto la terza dose gli anziani e i fragili, quelli che, se prendono il covid, hanno molta più probabilità di finire in terapia intensiva. Va anche detto inoltre che, aumentando i vaccinati con terza dose, si diminuirà la platea di quelli con sole due e quindi anche i casi di ricovero diminuiranno.