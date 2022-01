Trapani. La denuncia di Garuccio: "Acqua sporca negli asili"

24/01/2022 15:32:00

Sono rientrati in classe soltanto oggi, dalle vacanze natalizie, i bambini che frequentano l' asilo comunale di viale Marche, a Trapani.

“Alcuni genitori – dice la consigliera comunale Anna Garuccio – mi hanno contattata a settimana scorsa affinché ai loro figli venga garantito un loro diritto. Era parsa immediatamente paradossale – continua – la circostanza che un edificio comunale avesse un problema di acqua, come mi è stato rappresentato da mamme e papà. Immediatamente mi sono rivolta tanto alla scuola in questione, quanto all’ufficio comunale di competenza che, voglio sottolinearlo, in ogni modo ha cercato di risolvere il problema. Si è aperto dinanzi a me uno scenario da terzo mondo. La scuola e l’ufficio scolastico del Comune da più di un anno segnalano al sindaco e all’assessore un grave problema legato alle condutture che erogano acqua inquinata all’asilo”.

Ma non è tutto. Garuccio fa un'altra scoperta. “Vengo a sapere – rileva - che questo disagio intacca anche l’asilo comunale di via Madonna di Capua”. Si aprono due questioni. “Una legata alla chiusura della sede di viale Marche risolvibile con la pulizia della cisterna prima che in essa venga erogata l’acqua potabile. Una azione semplice che poteva essere garantita durante le lunghe vacanze natalizie. Ricordiamo che oggi è il 24 gennaio e le vacanze sono ultimate il giorno 7. Dopo varie insistenze da parte degli uffici e con l’interessamento della sottoscritta la cisterna è stata finalmente pulita e oggi l’asilo riaperto”. C'è, però, un altra questione.

“Quest'ultima – denuncia Garuccio - svela, semmai ce ne fosse ancora bisogno, tutta l’incapacità di questa amministrazione comunale nel saper gestire il bene pubblico. Orbene: affinché l’acqua si mantenga entro i paramenti previsti per gli asili non può essere trasportata attraverso condotte comunali, ma trasportata dalle autobotti”. Ed ecco il paradosso. “ Le autobotti che trasportano l’acqua del Comune sono private e vengono pagate dal Settore scolastico comunale la modica cifra di 50 euro a trasporto. Chiederò – conclude la consigliera comunale - quanti soldi sono stati spesi da un anno a questa parte”.