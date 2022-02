Covid in Sicilia, i dati del 2 Febbraio. Mistero sulle terapie intensive 

02/02/2022 19:20:00

Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati accertati 8.631 nuovi casi di persone positive al covid-19 su 55.622 tamponi processati. Le vittime sono 49.

I nuovi casi riportati nel bollettino regionale odierno sono così distribuiti nelle province: Palermo 1.979, Catania 1.580, Messina 1.346, Siracusa 1.120, Ragusa 903, Caltanissetta 615, Agrigento 608, Trapani 604,Enna 230.

Gli attuali positivi sono 254.657.

253.045 le persone in isolamento domiciliare, 1.464 i ricoverati negli ospedali siciliani, 148 quelli più gravi ricoverati nelle terapie intensive.

Sulla gestione dell'emergenza covid da parte della Regione punta il dito Antonello Cracolici parlamentare regionale Pd e componente della commissione Sanità dell'Ars che si è riunita oggi alla presenza, tra gli altri, di Mario la Rocca dirigente generale dell'assessorato alla Salute. «Quello che ho sentito in commissione è agghiacciante: siamo di fronte all'ammissione del fallimento della gestione dell'emergenza Covid in Sicilia da parte del governo regionale -dice Cracolici -. È stato dichiarato che sul sito della Regione vengono comunicati come operativi posti letto di terapia intensiva che però non risultano attivi sulla piattaforma Gecos. In pratica la Regione siciliana dichiara sul proprio sito istituzionale posti letto che nella realtà non esistono. Come se non bastasse - aggiunge - lo stesso dirigente La Rocca ha anche dichiarato che risultano essere stati ricoverati in reparti Covid pazienti anche in assenza di dichiarata positività al tampone. Stiamo superando il limite della decenza».